Ihre Vergabe ist subjektiv, kann nicht der Meinung eines jeden oder einer jeden entsprechen. Und sie ist nicht frei von möglichen Fehleinschätzungen vor oder hinter dem Komma. Dass die Saison-Durchschnittsnoten, die die MOPO für die HSV-Profis berechnete, in einem nicht unwesentlichen Teil aber auch der Ansicht der Fans entsprechen, zeigt ein Vergleich mit der HSV-Abstimmung zum Spieler der Saison. In beiden Fällen steht dasselbe Duo an der Spitze, fast sogar ein Trio. Der errechnete Noten-Schnitt einzelner Spieler aber belegt zusätzlich noch manch anderes in der abgelaufenen Saison viel diskutiertes Phänomen.

So, wie Daniel Heuer Fernandes von den HSV-Anhängern mit 44 Prozent der Stimmen zum „Man of the Season“ gewählt wurde, so thront er auch bei den MOPO-Durchschnittsnoten für all jene Profis, die in der Spielzeit 2022/23 mindestens fünfmal bewertet wurden, mit einem Wert von 2,89 an der Spitze. Auch Jean-Luc Dompé (14 Prozent der Stimmen, Noten-Schnitt von 3,04) belegt bei beiden Rankings Platz zwei.

Heuer Fernandes und Dompé wurden am besten benotet

Nur mit Blick auf den Bronze-Rang gibt es eine minimale Abweichung. Mario Vuskovic war in der Vorsaison laut den Fans die Nummer drei unter den HSV-Profis, in der MOPO-Rangliste hat er aber „nur“ den viertbesten Noten-Schnitt – hauchzart hinter Ludovit Reis (3,14 zu 3,16). Während der gesperrte Vuskovic in der Rückrunde nicht mehr eingreifen konnte – und im Übrigen einen deutlich besseren Schnitt aufweist als sein Abwehr-Vertreter Jonas David (3,47) –, zeigt sich beim Hin- und Rückrunden-Vergleich des Top-Trios eine auffallende Tendenz.

Hätte Heuer Fernandes exakt sein Niveau aus der Hinrunde gehalten, wäre er sogar bei einer Durchschnittsnote von 2,59 gelandet, Dompé bei einer ebenfalls starken von 2,75 und Reis bei einer sehr stabilen von 3,0. Einen Leistungsabfall nach der Winterpause spiegelt auch der Noten-Verlauf anderer Profis wider – definitiv aber nicht jener von Sonny Kittel.

In der Endabrechnung landet der Techniker zwar im unteren Mittelfeld (Schnitt von 3,52); Kittel machte – dank seiner starken Form am Saison-Ende – bei den Noten aber den mit Abstand größten Sprung: von 3,87 in der Hinrunde zu 3,0 im Schnitt in der Rückrunde. Auch der am schlechtesten bewertete Miro Muheim (insgesamt 3,97) konnte sich zumindest leicht verbessern (4,09 zu 3,83).

Als einziger in allen 34 Spielen bewertet wurde Robert Glatzel auf Gesamtrang sechs – zwei Plätze vor jenem Profi, der nicht zu Unrecht Mr. Konstant genannt wird: Jonas Meffert (Platz acht) liegt nicht nur exakt in der Mitte des Rankings. Der Abräumer hatte in der Hinrunde (3,35) zudem den nahezu identischen Noten-Schnitt wie in der Rückrunde (3,33). Zumindest Mefferts Gesamt-Bewertung von 3,34 dürfte im Auf und Ab des HSV für keine Diskussionen sorgen.

Die MOPO-Durchschnittsnoten für den HSV

Heuer Fernandes (33 Einsätze, davon alle benotet): 2,89

Dompé (27 Einsätze, davon 24 benotet): 3,04

Reis (33 Einsätze, davon alle benotet): 3,14

Vuskovic (16 Einsätze, davon alle benotet): 3,16

Schonlau (30 Einsätze, davon alle benotet): 3,17

Glatzel (34 Einsätze, davon alle benotet): 3,22

Jatta (23 Einsätze, davon 21 benotet): 3,31

Meffert (32 Einsätze, davon alle benotet): 3,34

Bénes (33 Einsätze, davon alle benotet): 3,46

David (26 Einsätze, davon 19 benotet): 3,47

Kittel (31 Einsätze, davon 35 benotet): 3,52

Katterbach (11 Einsätze, davon 6 benotet): 3,58

Rohr (5 Einsätze, davon 5 benotet/inzwischen Paderborn): 3,6

Heyer (27 Einsätze, davon alle benotet): 3,67

Königsdörffer (31 Einsätze, davon 18 benotet): 3,75

Muheim (33 Einsätze, davon 31 benotet): 3,97