Paderborn – HSV im Liveticker: Halten die Hamburger ihre Chance am Leben?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Der HSV reist zu seinem ersten Finalspiel um den Aufstieg in die Bundesliga. Mit dem 1:0-Heimerfolg im Stadtderby gegen den FC St. Pauli haben sich die Hamburger ihre Minimalchance noch erhalten können. Nun müssen zwei Siege aus zwei Spielen her und die Konkurrenz aus Düsseldorf muss patzen. Gegen den SC Paderborn, der am vergangenen Wochenende ein wildes 2:3 gegen Hannover 96 hinnehmen musste, wird das allerdings kein Selbstläufer. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Verpassen Sie keine Sekunde im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker