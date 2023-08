Offiziell! HSV-Profi wechselt nach Rostock – Wiedersehen schon am Sonntag

Am 21. April gegen 19.15 Uhr schien die Geschichte zwischen Jonas David und dem HSV endgültig eine runde zu werden. Im Stadtderby gegen den FC St. Pauli (4:3) erzielte der 23-Jährige, in Hamburg geboren und aufgewachsen, kurz vor der Pause per sagenhaftem Fernschuss den zwischenzeitlichen Ausgleich. Ausgerechnet David, hieß es danach. Einer, an dem sich immer wieder Kritik entlud, wurde zum großen Matchwinner – mit seinem ersten Zweitligator. Das größte Highlight seiner HSV-Zeit sollte auch sein letztes bleiben.

David verlässt den Verein nach insgesamt neun Jahren (mit einer halbjährigen Leihunterbrechung in Würzburg 2020) und schließt sich auf Leihbasis Hansa Rostock an. Dafür verlängert das Eigengewächs seinen Vertrag zu gleichen Konditionen im Volkspark um ein Jahr bis 2025.

HSV-Profi Jonas David wurde von Walter stets gefördert

„Jonas hat sich stets vorbildhaft verhalten, sich auch in den letzten Tagen nie hängen lassen und nicht zuletzt in den vergangenen beiden Spielzeiten in mehr als 50 Partien alles für den HSV gegeben“, wurde Sportdirektor Claus Costa zitiert.

Unter Tim Walter, der David seit seinem Amtsantritt stetig gefördert hatte, spielte der Innenverteidiger seit der Vorbereitung – als er mit einem Wechsel kokettierte – keine Rolle mehr. Selbst, als Sebastian Schonlau zu Saisonbeginn verletzt fehlte, schaffte es David nur ein einziges Mal in den Ligakader, rutschte im internen Ranking hinter Stephan Ambrosius auf den fünften Platz ab. Es ist ein stiller Abgang – mit einer schnellen Rückkehr.

Schon am Sonntag ist David zurück ​​​​​​​im Volkspark, dann allerdings als Gegner im Hansa-Trikot. In Rostock soll er den verletzten Oliver Hüsing ersetzen. Nicht ausgeschlossen, dass es zum Blitzdebüt kommt – dort, wo er vor knapp vier Monaten noch der umjubelte Held war.