Der Start ist geglückt, im Volkspark herrscht eitel Sonnenschein. Mit zehn Zählern aus vier Partien grüßt der HSV von der Tabellenspitze und hat sich zum Topfavoriten auf den Aufstieg gemausert. Das hat auch Torsten Mattuschka registriert. Der 42 Jahre alte Zweitliga-Experte von TV-Sender Sky überraschte vor der Saison, als er den HSV in seiner Abschlusstabelle lediglich auf Rang vier tippte. Wie denkt er nun darüber? Mit der MOPO spricht Mattuschka über den Saisonstart des HSV, die Entwicklung von Trainer Tim Walter und das Geheimnis, damit der Aufstieg dieses Jahr klappt.

Der Start ist geglückt, im Volkspark herrscht eitel Sonnenschein. Mit zehn Zählern aus vier Partien grüßt der HSV von der Tabellenspitze und hat sich zum Topfavoriten auf den Aufstieg gemausert. Das hat auch Torsten Mattuschka registriert. Der 42 Jahre alte Zweitliga-Experte von TV-Sender Sky überraschte vor der Saison, als er den HSV in seiner Abschlusstabelle lediglich auf Rang vier tippte. Wie denkt er nun darüber? Mit der MOPO spricht Mattuschka über den Saisonstart des HSV, die Entwicklung von Trainer Tim Walter und das Geheimnis, damit der Aufstieg dieses Jahr klappt.

MOPO: Herr Mattuschka, mit Ihrer Abschlusstabelle haben Sie sich im Volkspark nicht unbedingt Freunde gemacht …

Torsten Mattuschka: Das ist mir schon klar. Aber es wurde sicher gern überhört, dass ich gesagt habe, dass der HSV in jedem Fall zu den Top fünf oder sechs der Liga zählt. Letztlich muss ich mich bei einer Tabelle ja entscheiden. Übrigens: Letztes Jahr hatte ich den HSV als Meister getippt. Hat dann aber auch nichts gebracht.

Sky-Experte Mattuschka hält HSV-Aufstieg für möglich

Wie fanden Sie den HSV denn in den ersten Spielen?

Sie machen es gut, keine Frage. Gerade jetzt in Hannover war das eine sehr erwachsene Leistung. Sie haben alles wegverteidigt, da haben sie schon einen Schritt nach vorn gemacht. So ein Spiel hätten sie in den beiden Vorjahren vielleicht nicht gewonnen. Davor haben sie Hertha beim 3:0 total dominiert. Das war schon beeindruckend.

Kann der HSV denn aufsteigen?

Das steht ja außer Frage! Um es klar zu sagen: Der HSV wird nie Siebter, Achter oder Neunter werden. Aber: Die Saison ist noch lang. Wir haben erst vier Spiele gespielt.

Was braucht es, um diesmal aufzusteigen?

Ich würde mich festlegen und sagen: Wenn der HSV diese Geilheit zum Verteidigen behält, dann klappt es diesmal. Das ist der Schlüssel. Denn vorn sind sie so gut besetzt, dass sie immer ihre Tore machen. Du kannst aber nicht immer drei, vier, fünf Tore schießen müssen.

Mattuschka lobt Entwicklung von HSV-Trainer Tim Walter

Kurz vorm Ende der Transferperiode ist der Kader des HSV nahezu komplett, lediglich ein Backup für das defensive Mittelfeld wird gesucht. Wie hilfreich war es, dass das Aufgebot so früh stand?

Das hilft natürlich enorm. Und was mich beeindruckt: Die Qualität des Kaders wurde ja noch gar nicht ausgeschöpft. Ludovit Reis war am Anfang nicht dabei, Sebastian Schonlau noch gar nicht, zuletzt fehlten Immanuel Pherai oder László Bénes. Da kommt noch einiges an Klasse auf die Liga zu. Und auf Tim Walter wartet die eine oder andere fiese Kader-Entscheidung. Da wird es Härtefälle geben.

Erkennen Sie auch Fortschritte beim Trainer?

Man hört, dass er insgesamt etwas gelassener geworden ist. Das kann ich aus der Ferne natürlich schwer beurteilen. Aber sollte dem so sein, wäre das gut. Wenn du in 90 Prozent aller Spiele der Favorit bist, kann ein Tick Lockerheit nicht schaden.

Mattuschka: Magdeburg könnte HSV-Konkurrent werden

Sie haben vor der Saison Schalke und St. Pauli als Aufsteiger getippt, dazu den KSC als auf Rang drei. Wer könnte ansonsten überraschen?

Magdeburg macht einen sehr stabilen Eindruck, hat acht Punkte nach vier Spielen – das ist schon was. Sie machen immer ihr Ding, sind oft im Ballbesitz, egal gegen wen. Und sie haben eigentlich keinen Leistungsträger verloren. Ich glaube, der FCM kann ein Wörtchen mitreden.

Das könnte Sie auch interessieren: Neuer Vertrag für den HSV-Matchwinner? Es tut sich was bei Bakery Jatta!

Hand aufs Herz: Würden Sie nach den ersten Spielen noch bei Ihrer Tabelle bleiben oder gibt es schon Veränderungsbedarf?

Ich werde meine Meinung jetzt nicht nach vier Spielen ändern. Es geht ja um eine Gesamttabelle, mit vielen Einflüssen. Klar, Schalke wirkte von der Breite des Kaders her favorisiert, momentan funktioniert da kaum etwas. Das ist ja das Unberechenbare am Fußball. Ich würde vorschlagen: Warten wir mal die Hinrunde ab. Vor der Rückrunde tippe ich dann gern noch mal neu. (lacht)