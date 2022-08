Nur noch Reservist: Leibold droht auch gegen Heidenheim die Bank

Er grüßte die anwesenden Fans freundlich, alles andere wäre nicht seine Art. Auch beim Abschlusstraining am Freitag gab sich Tim Leibold (28) wieder Fan-nah, war gut gelaunt. In ihm aber dürfte so langsam die Unzufriedenheit steigen.

Mehr als die Einwechslung in der Nachspielzeit am ersten Spieltag in Braunschweig (2:0) war für den ehemaligen Kapitän nicht drin, zweimal schmorte er zuletzt die komplette Spielzeit auf der Bank. Den Vorzug erhielt stets Miro Muheim (24). Leibold brauche noch Zeit, beteuerte Tim Walter (46) zuletzt gebetsmühlenartig. Aussagen, die zumindest ein wenig stutzig machen.

HSV: Tim Leibold droht gegen Heidenheim die Bank

So ist Leibold nach seinem Kreuzbandriss aus dem Oktober des Vorjahres schon seit Mai in Spielformen im Mannschaftstraining eingebunden, steigerte die Belastung peu à peu. Im Test gegen Hajduk Split (2:2) im Juni feierte er seine Comeback auf dem Platz. Seitdem aber hat Muheim wieder die Nase vorne.

Trotz wackeliger Auftritte dürfte der Schweizer auch gegen Heidenheim wieder beginnen dürfen. Und das, obwohl Leibold ein ausgewiesener FCH-Spezialist ist: Im März 2021 erzielte er beim 2:0 seinen einzigen HSV-Doppelpack.