Neuer Rasen für den HSV – und ein Zuschauer-Minusrekord?

Noch ist es da, das Geläuf, das Paderborns Cheftrainer Lukas Kwasniok am 9. Dezember bemängelt und das zum Ausrutscher von Dennis Hadzikadunic vor dem entscheidenden 1:2 geführt hatte. Angesichts der Witterung der vergangenen Tage und Wochen durfte der Rasen im Volksparkstadion nun gar noch deutlich aufgeweichter sein im Vergleich zum letzten Hinrunden-Heimspiel.

Vor der ersten Partie im Volkspark 2024 aber wird die Wiese in dieser Woche noch einmal gewechselt. Der Austausch erfolgt in den nächsten Tagen, pünktlich vorm Duell mit dem Karlsruher SC am Sonntag.

Fürs HSV-Heimspiel gegen KSC gibt es noch viele Tickets

Offen ist noch, wie groß die Kulisse ausfällt, die das neue Grün live bestaunen kann: Für das Spiel waren bis Montag rund 47.500 Tickets verkauft. Minuswert diesbezüglich war diese Saison bisher die rutschige Paderborn-Partie mit 52.244 Zuschauern.

Sollten gegen den KSC am Ende tatsächlich deutlich weniger Anhänger kommen als im bisherigen Saisonverlauf, könnte ein sich eigentlich anbahnender Rekord wieder in etwas größere Ferne rücken. Bis dato kamen in dieser Spielzeit im Durchschnitt 55.978 Zuschauer zu den insgesamt acht Heimspielen in den Volkspark. Die vereinsinterne Bestmarke über eine gesamte Saison hinweg stammt aus 2006/07, als durchschnittlich 55.867 Fans in die Arena strömten. Statt knapp drüber zu bleiben, könnte der aktuelle Durchschnittswert – je nach Entwicklung des Vorverkaufs in den kommenden Tagen – vorerst also wieder unter den Rekord-Wert von damals rutschen.

Dennoch ist und bleibt der derzeit zu verzeichnende Hamburger Durchschnitt ein beeindruckender. Betrachtet man alle Zweiten Ligen der Welt, rangiert der HSV in Sachen Zuschauerschnitt international auf dem zweiten Platz hinter dem letzten Liga-Gegner FC Schalke 04, in dessen größere Veltins-Arena (62.271 Plätze) in dieser Saison bislang pro Spiel 61.533 Schaulustige kamen. Legt man alle Ligen der Welt zu Grunde, also auch die höchsten Klassements eines jeden Landes, liegt der HSV als Zweitligist weltweit auf Platz 17 – vor Topklubs wie Ajax Amsterdam, dem FC Liverpool oder Manchester City.