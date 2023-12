HSV-Fans auf Rekord-Kurs! So beliebt wie 2023 war das Volksparkstadion noch nie

Den ganz großen Erfolg mit dem Aufstieg in die Bundesliga hat der HSV im Jahr 2023 verpasst. Zu feiern gab es für die Hamburger in den vergangenen zwölf Monaten trotzdem viel. Im Mittelpunkt stand dabei immer wieder das Volksparkstadion. Es ist so beliebt wie noch nie zuvor in der Geschichte.

Insgesamt 20 Fußballspiele hat es im Jahr 2023 im Volksparkstadion gegeben. Neben den Heimspielen des HSV in der Liga und der Relegation waren auch drei Champions-League-Auftritte von Schachtar Donezk dabei. Parallel zum Spielbetrieb wurde das Stadion mal eben saniert, dabei wurde unter anderem das komplette Dach ausgetauscht. Viel Betrieb und Arbeit. Alles lief ziemlich erfolgreich. Auf dem Platz und vor allem auch auf den Rängen.

HSV verlor nur ein Heimspiel im Jahr 2023

Nur ein Liga-Spiel hat der HSV im Jahr 2023 im Volksparkstadion verloren. In der Heimtabelle der Zweiten Liga liegen die Hamburger in dieser Saison auf Platz eins. Noch beeindruckender ist dabei ein Blick auf die Besucherzahlen. Im Schnitt 55.978 Zuschauer waren bei den acht HSV-Heimspielen in der Hinrunde dabei.

Sollte dieses Niveau bis zum Saisonende gehalten werden, würden die Hamburger nicht nur einen neuen persönlichen Besucher-Rekord in der Zweiten Liga aufstellen – auch zu Bundesliga-Zeiten waren es nie mehr. Dort liegt die Bestmarke der Hamburger bislang bei durchschnittlich 55.867 Zuschauern pro Heimspiel in einer Saison, aufgestellt 2006/07. Damals spielte der HSV selbst noch in der Champions League.

2024 soll im Volkspark eine neue Erfolgsgeschichte geschrieben werden. Neun Heimspiele warten auf den HSV in der Rückrunde. Im letzten gegen Nürnberg (19. Mai) soll die Rückkehr in die Bundesliga gefeiert werden. Dazu warten mit der EM und weiteren Europa-Cup-Auftritten von Donezk auch im neuen Jahr wieder einige andere Highlights auf das Volksparkstadion.