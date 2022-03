Neue HSV-Marktwerte: Vier Profis legen zu – einer baut ab

In aller Regelmäßigkeit frischt das Online-Portal transfermarkt.de die Marktwerte der Spieler zahlreicher Ligen auf. Nun war die zweite Bundesliga wieder an der Reihe – und damit auch der HSV. Im Fokus dieses Mal: Ein Neuzugang und ein Eigengewächs.

Insgesamt ändern sich im neuesten Update die Marktwerte von fünf HSV-Profis, wobei vier Spieler zulegen konnten und nur einer an Wert verliert.

Neue Marktwerte: Ludovit Reis jetzt zweitwertvollster HSV-Profi

Das dickste Plus verzeichnet Ludovit Reis mit 500.000 Euro. Betrug der Marktwert des Niederländers zuvor 2,5 Millionen Euro, sind es nun derer drei Millionen. Damit ist das einstige Talent des FC Barcelona jetzt gleichauf mit Josha Vagnoman der zweitwertvollste Spieler im Kader hinter Innenverteidiger Mario Vuskovic.

Reis habe sich „in der Mittelfeldzentrale der Hamburger etabliert, legt für seine 21 Jahre auf dem Platz eine extreme Reife an den Tag und bringt viel Spielintelligenz mit“, kommentiert Marktwert-Admin Tobias Kröger den Anstieg des Neuzugangs.

Elijah Krahn mit 100-Prozent-Steigerung

Prozentual verzeichnet die größte Marktwert-Zunahme jedoch ein anderer Spieler. Statt zuvor 100.000 ist der 18-jährige Elijah Krahn nun 200.000 Euro wert – Marktwert verdoppelt. Verwundern tut dieser Anstieg indes nicht, geht das Eigengewächs in dieser Saison doch seine ersten Schritte im Profibereich. Im Training der ersten Mannschaft ist er mittlerweile fester Bestandteil, beim 5:0-Sieg in Darmstadt Anfang Februar feierte er zudem ein gelungenes Pflichtspiel-Debüt in Liga zwei.

Auch Heuer Fernandes und Glatzel legen zu

Doch es sind nicht nur die jungen Wilden, die in diesem Marktwert-Update Steigerungen verzeichnen können – im Gegenteil: Mit Daniel Heuer Fernandes (29) und Robert Glatzel (28) konnten auch zwei erfahrene Profis ihre Werte dank starker Auftritte nochmal anheben. Bei Erstgenanntem beträgt das Plus 300.000 Euro, statt zuvor 600.000 ist Heuer Fernandes laut transfermarkt.de“nun 900.000 Euro wert. Glatzel konnte seinen Marktwert derweil von 1,8 auf zwei Millionen Euro anheben.

Während Heuer Fernandes den Hamburgern Woche für Woche mit starken Taten Punkte rettet, ist Glatzel am anderen Ende des Platzes die Lebensversicherung der Hamburger. Seine vier Tore im Pokal hievten den HSV bis ins Halbfinale, 16 weitere Treffer in der Liga wahren den Rothosen ihre Aufstiegschancen. Auch bei ihnen sind die Aufstockungen der Marktwerte demnach folgerichtig.

Mikkel Kaufmann einziger Verlierer

Gestört wird die bis hierhin blitzeblanke HSV-Bilanz dieses Marktwert-Updates lediglich von Mikkel Kaufmann. Der Däne hatte zuvor einen Wert von 800.000 Euro, nach dem Update beträgt dieser nur noch derer 600.000.

Der Grund: Kaufmann kommt unter Tim Walter nur selten und wenn dann höchstens als Joker zum Zug. Letzte Resthoffnungen auf eine positive Wendung des bislang für alle Seiten ernüchternden HSV-Engagements zerstörte sich der 21-Jährige überdies durch seine Undiszipliniertheiten jüngst vermutlich höchstselbst.