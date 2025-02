Nächste Schock-Diagnose für Tochter Delani (14): Diekmeiers teilen traurige Nachricht

Es war eine schlimme Nachricht, die der langjährige HSV-Profi Dennis Diekmeier (35) und seine Frau Dana vor Kurzem teilten: Bei der gemeinsamen Tochter Delani (14) wurde ein Tumor entdeckt. Jetzt die nächste Schock-Diagnose: In der Lunge sind Metastasen gewachsen.

„Der bösartige Tumor an der Niere von Delani wurde zwar vollständig entfernt, dennoch hat er leider in die Lunge gestreut“, schreibt Dana Diekmeier in einem Instagram-Post, den sie am Dienstagabend veröffentlichte. Die Metastasen seien nur mit einer starken Chemotherapie zu bekämpfen, so die vierfache Mutter.

Dennis Diekmeier: Tochter von Ex-HSV-Profi hat Krebs

Anfang Februar teilte Dana Diekmeier die traurige Nachricht, dass bei Delani ein Tumor entdeckt wurde. „Wir konzentrieren uns darauf, ihr die bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen“, schrieb sie damals. Delani ist die älteste Tochter, die Dana und Dennis Diekmeier zusammen haben.

Dennis Diekmeier ist nach seinem Karriereende 2024 Co-Trainer beim Drittligisten SV Sandhausen, von 2010 bis 2018 trug er das HSV-Trikot, war auch Kapitän. Die Familie, zu der Dion (10), Dalina (8) und Divia (7) zählen, lebt in Heidelberg.

„Da es eine so seltene und schwere Erkrankung ist, werden die nächsten Monate eine schwere Zeit für uns alle“, schreibt Dana Diekmeier nun. Sie vergleicht den Kampf gegen den Krebs mit einem Spiel zwischen Sandhausen gegen Bayern München.

Doch die Familie verliert nicht die Hoffnung: „Trotz dieser so so schlimmen Diagnose sind wir positiv und glauben fest daran, dass es funktioniert. Es gibt kein stärkeres und tapfereres Mädchen als Delani. Daher wird sie dem Krebs in den Arsch treten.“ (mp)