Hamburgs Handballer basteln auf der Bundesligabühne fleißig am Klassenerhalt und im Hintergrund an der Zukunft. Eine in jeder Hinsicht große Frage: Geht es mit Abwehr-Riese Azat Valiullin in die kommende Saison – oder ist nach vier Jahren Schluss? Es geht um Zeit und Geld. Was Spieler, Trainer und Verein sagen.