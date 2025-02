Schock für Dennis und Dana Diekmeier: Tumor bei Tochter (14) entdeckt

Zusammen haben der langjährige HSV-Profi Dennis Diekmeier (35) und seine Frau Dana bei Instagram rund 70.000 Follower. Das Influencer-Paar zeigt dort vor allem Bilder vom bunten Familienleben mit ihren vier Kindern. Doch nun haben die Diekmeiers eine schlimme Nachricht verkündet: Bei ihrer älteste Tochter Delani (14) wurde ein Tumor entdeckt!

Am Dienstagmorgen schrieb Dana bei Instagram: „Wir teilen viele Momente aus unserem Leben mit euch. Die meisten sind positiv. Leider aber nicht alle. Bei Delani wurde letzte Woche ein Tumor entdeckt und momentan konzentrieren wir uns uns darauf, ihr die bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen.“

Dennis Diekmeier ist Co-Trainer beim SV Sandhausen

Dennis Diekmeier ist nach seinem Karriereende 2024 Co-Trainer beim Drittligisten SV Sandhausen, von 2010 bis 2018 hatte er das HSV-Trikot getragen, war auch Kapitän. Die Familie, zu der Dion (10), Dalina (8) und Divia (7) zählen, lebt in Heidelberg.

Delani hatte am 18. Dezember 2024 ihren 14. Geburtstag gefeiert. Nun die Schock-Diagnose für die ganze Familie. Mama Dana richtete sich in ihrem Post an ihre Follower mit einer Bitte: „In dieser schwierigen Zeit werde ich mich daher vorübergehend etwas zurückziehen, um ihr meine volle Aufmerksamkeit widmen zu können. Danke für euer Verständnis und eure Unterstützung. Passt gut auf euch auf.“