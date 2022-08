Nach Tätlichkeit: HSV-Profi Opoku sagt sorry – Abgang möglich

Mit einem Tritt gegen Fabian Holland hatte sich Aaron Opoku gegen Darmstadt acht Minuten nach seiner Einwechslung selbst wieder vom Platz genommen. Ein übler Aussetzer, für den er nun vom DFB wohl für mindestens vier Spiele gesperrt werden wird. Ob er für den HSV diese Saison noch mal auflaufen wird, ist offen.

An den Pranger gestellt wird Opoku vom Verein nicht. Er ist kein Wiederholungstäter und er hat sein Fehlverhalten direkt eingesehen. Bei seinen Mitspielern und auch bei Gegenspieler Holland hat sich Opoku entschuldigt.

Für diesen Tritt gegen Fabian Schnellhardt sah Aaron Opoku zurecht die Rote Karte.

HSV-Profi Opoku entschuldigt sich bei Gegner und Mitspielern

„Das darf dir nicht passieren“, hatte HSV-Boss Jonas Boldt nach der 1:2-Pleite gesagt. Aber auch das: „Wir gewinnen und verlieren zusammen. Aaron ist noch jung und so was darf ihm definitiv nicht noch mal passieren.“

Womöglich spielte bei seinem Aussetzer auch seine persönliche Situation mit ungewisser Zukunft eine Rolle. Opoku gehört zu den Spielern, die in diesem Sommer noch abgegeben werden könnten. Geändert hat daran auch sein Platzverweis nichts.

Der Vertrag des 23-Jährigen in Hamburg läuft noch bis 2024. In den letzten Spielzeiten war Opoku an Rostock, Regensburg und Osnabrück ausgeliehen worden.