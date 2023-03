Viel rotiert wurde bei der HSV-Aufstellung in dieser Saison bislang nicht. Das dürfte sich nach dem 1:2 gegen Darmstadt nun allerdings nicht nur wegen einer Sperre ändern. Wie baut Trainer Tim Walter seine Mannschaft für den nächsten Auftritt am Samstag in Nürnberg um? Wer wackelt, wer sich aufdrängt.

Viel rotiert wurde bei der HSV-Aufstellung in dieser Saison bislang nicht. Das dürfte sich nach dem 1:2 gegen Darmstadt nun allerdings nicht nur wegen einer Sperre ändern. Wie baut Trainer Tim Walter seine Mannschaft für den nächsten Auftritt am Samstag in Nürnberg um? Wer wackelt, wer sich aufdrängt.

In den vergangenen drei Spielen setzte Walter stets auf die gleiche Startelf. Das wird sich am Samstag in Nürnberg definitiv ändern. Ransford Königsdörffer ist nach seiner Roten Karte gesperrt und muss ersetzt werden. Es wird wahrscheinlich aber nicht die einzige Veränderung im Team sein.

Gegen Darmstadt erwischten zahlreiche HSV-Spieler einen richtig schlechten Tag. Einige von ihnen müssen nun um ihren Platz in der ersten Elf zittern. Im Mittelfeld ist Maximilian Rohr der größte Wackelkandidat.

Schon seine Aufstellung gegen Darmstadt kam etwas überraschend. Mit einer ordentlichen Leistung konnte er das Vertrauen nicht zurückzahlen. An Rohr lief das Spiel vorbei, er wurde bereits nach 45 Minuten ausgewechselt. In Nürnberg dürfte nun László Bénes seinen Platz in der ersten Elf übernehmen.

Leibold macht Druck auf Muheim

Alles andere als gut waren gegen Darmstadt auch die Auftritte der beiden Außenverteidiger Moritz Heyer und Miro Muheim. Ob das für sie direkte Konsequenzen haben wird, ist allerdings fraglich. Heyer, für den es ohnehin nicht wirklich eine Alternative im Kader gibt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit gesetzt bleiben. Auch Muheim hatte in den Spielen zuvor eigentlich sehr ordentlich gespielt und damit sich einen Kredit erarbeitet. Mit Tim Leibold hat er jedoch auch einen heißen Konkurrenten im Nacken sitzen, der auch irgendwann gerne mal wieder etwas spielen würde.

Rückt Dompé in die HSV-Startelf?

Wie will Walter den gesperrten Königsdörffer in der Offensive ersetzen? Jean-Luc Dompé ist wohl die erste Alternative. Der Franzose hat bei seinem 45-Minuten-Debüt gegen Darmstadt Lust auf mehr gemacht und ist grundsätzlich fit. Bei Bakery Jatta, der nach langer Verletzungspause gegen Darmstadt sein Comeback feierte, wird hingegen wahrscheinlich die Kraft und Fitness noch nicht für einen Startelfeinsatz reichen.

Viel Arbeit für Walter, der in der kommenden Woche im Training nun ganz genau hinschauen wird. Wer bietet sich an und verdient sich eine Chance in der Startelf? Die Tür ist offen. Fest steht: Zumindest eine Veränderung wird es am Ende definitiv in der Startaufstellung geben.