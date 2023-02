Nach Meffert-Rückkehr: Der HSV hat schon das nächste personelle Problem

Am Sonntag kommt Arminia Bielefeld in den Volkspark. Nach dem spektakulären 3:3 in Heidenheim soll es für den HSV dann wieder drei Punkte geben. Welche Elf Trainer Tim Walter dafür auf den Platz schicken wird, ist noch offen. Es ist zumindest teilweise auch ein Spiel gegen die Zeit.

Los ging der Donnerstag für den HSV mit einer guten Nachricht. Jonas Meffert, der mittlerweile seit fast zwei Wochen über Knie-Probleme klagt und an den vergangenen beiden Tagen auch nur individuell arbeiten konnte, ist zurück im Mannschaftstraining. Der defensive Mittelfeldspieler machte die komplette Einheit im Volkspark mit. Offensichtliche Probleme gab es keine. Sollte es dabei bleiben, wird Meffert am Sonntag gegen Bielefeld dann auch wieder in der Startelf der Hamburger gesetzt sein.

Meffert kehrt zurück – aber Jatta macht dem HSV Sorgen

Mit der Meffert-Rückkehr hat Walter ein Fragezeichen weniger. Und das ist nicht ganz unwichtig. Denn für den 28-Jährigen gibt es im HSV-Kader nicht wirklich eine Alternative. Zu einem neuen Problem könnte hingegen Bakery Jatta werden. Beim 3:3 in Heidenheim war der 24-Jährige mit seinem Traumtor zum Ausgleich kurz vor Schluss einer der entscheidenden Personen auf dem Platz. Nun steht sein Einsatz am Sonntag gegen Bielefeld womöglich auf der Kippe.

Schon am Mittwoch hatte Jatta das Training im Volkspark abbrechen müssen. Am Donnerstag war er gar nicht dabei. Der Offensivspieler klagt über Unwohlsein und hat sich offenbar einen Magen-Darm-Infekt eingefangen. Ob die Zeit für ihn bis Sonntag reichen wird, ist noch unklar.

Was wäre die Alternative bei einem Jatta-Ausfall? Ransford Königsdörffer dürfte die erste Option auf der rechten Außenbahn sein. Dort hat der 21-Jährige, der zuletzt von Walter im offensiven Mittelfeld eingesetzt wurde und dabei nur wenig überzeugte, seine besten Spiele für den HSV gemacht.