Nach Kühne-Deal: Welcher Profi bekennt sich als Nächster zum HSV?

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt hatte unmittelbar nach dem Relegations-K.o. gegen Stuttgart (0:3/1:3) Bekenntnisse gefordert – und zum Wochenstart direkt eines bekommen. Der erste Dominostein ist gefallen, Robert Glatzel wird auch in der kommenden Saison für die Hamburger auf Torejagd gehen. Wer folgt dem 29-Jährigen?

Kandidaten gibt es einige. Während es bei Ludovit Reis auf eine längere Hängepartie hinausläuft, wie der Niederländer im Gespräch mit der MOPO andeutete, könnte es bei Daniel Heuer Fernandes, der sich eine Bedenkzeit erbeten hat, bedeutend schneller gehen. Der 30-Jährige, noch bis 2024 an den HSV gebunden, ist vor allem in der Heimat seines Papas, Portugal, begehrt.

HSV-Zukunft von Reis und Heuer Fernandes noch nicht klar

Vor allem Sporting Lissabon hegt Interesse am Schlussmann, der von den HSV-Fans zum zweiten Mal in Serie zum „Man of the Season“ gekürt wurde – mit satten 44 Prozent der Stimmen.

Das frische 30-Millionen-Darlehen von Klaus-Michael Kühne könnte dem HSV in der Verhandlungen mit vorhandenen und neuen Spielern sicherlich helfen. Bei Sonny Kittel soll es noch Gespräche geben, ob sein auslaufender Vertrag doch noch einmal verlängert wird. Zudem sind Kapitän Sebastian Schonlau und Jonas Meffert (beide aktuell bis 2024 an den HSV gebunden) Kandidaten für einen neuen Kontrakt.