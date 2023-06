Nach seinem hochemotionalen Abgang stehen schon bald Entscheidungen an. Mit Tränen in den Augen verließ Daniel Heuer Fernandes zum Wochenstart den Volkspark, die verlorene Relegation gegen Stuttgart setzte dem Keeper enorm zu. Momentan versucht er, den Kopf frei zu bekommen, in Kürze aber werden die Gespräche um seine Zukunft beim HSV Fahrt aufnehmen. Alles ist möglich. Auch ein Abgang im Sommer. Die MOPO erklärt, welche Spitzenklubs an ihm dran sind.

Die Personalie besitzt höchste Dringlichkeit, und zwar von beiden Seiten. Verlängert Heuer Fernandes seinen HSV-Vertrag? Bittet er um seine sofortige Freigabe? Oder lässt er sein bis 2024 gültiges Arbeitspapier normal weiterlaufen? Eine offene Angelegenheit, zumal der 30-Jährige hin- und hergerissen ist.

Sporting Lissabon an HSV-Keeper Heuer Fernandes dran

Nach seiner bärenstarken HSV-Saison steht Heuer Fernandes vor der schwierigsten Entscheidung seit Jahren. Sein Stellenwert im Volkspark ist enorm, kein Hamburger spielte in der abgelaufenen Saison konstanter. Der „kicker“ kürte ihn mit einem Notenschnitt von 2,77 zum drittbesten Zweitliga-Spieler der Saison. Und die Fans feierten ihren Torwart nach seinem Patzer zum 1:2 im Rückspiel gegen den VfB mit Sprechchören.

Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere: Heuer Fernandes liegen nach seiner herausragenden Saison so viele Anfragen wie noch nie vor. Aus der Bundesliga, aber auch aus Portugal, dem Heimatland seines Vaters. Nach MOPO-Informationen soll vor allem Sporting Lissabon ein Auge auf den früheren Junioren-Nationalspieler des Landes geworfen haben, der von 2012 bis 2015 insgesamt sechs Mal für Portugals U21 auflief. Bei Sporting könnte Heuer Fernandes irgendwann in die Fußstapfen von Klub-Legende Antonio Adán (36) treten, dessen Vertrag in einem Jahr ausläuft.

Nach einer Pause will sich Heuer Fernandes entscheiden

Für wie reizvoll Hamburgs Schlussmann die Offerten erachtet, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Nach der Relegation erbat er sich zunächst eine Auszeit, ab der kommenden Woche aber will er sich intensiv mit allen Möglichkeiten auseinandersetzen – und dann eine Grundsatzentscheidung für sich treffen, welchen Weg er präferiert: gehen, bleiben, oder gar verlängern? Anschließend wird sein Agent den Dialog mit den HSV-Verantwortlichen suchen.

Für die Bosse ist klar, dass sie mit Heuer Fernandes verlängern wollen. Der Keeper soll sein Arbeitspapier wie Sebastian Schonlau, Jonas Meffert und Bakery Jatta, deren Kontrakte ebenfalls 2024 auslaufen, vorzeitig ausweiten. Sollte Heuer Fernandes das nicht wollen, könnte der HSV in diesem Sommer letztmals eine Ablöse für seinen Keeper erhalten. Sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei 1,2 Millionen Euro.

Mit Matheo Raab: HSV hätte auf der Torwart-Position Ersatz

Grundsätzlich befindet sich der HSV in einer komfortablen Situation. Mit dem enorm talentierten Matheo Raab (24) steht adäquater Ersatz für Heuer Fernandes bereits im Kader. Der Verein hat das Heft des Handelns in der Hand, weiß aber um die Schwere des Sommers.

Die Abgänge von Robert Glatzel und Ludovit Reis drohen (beide besitzen Ausstiegsklauseln), auch Sonny Kittels Verbleib (Vertrag läuft aus) ist längst nicht geklärt. Sollte auch Heuer Fernandes gehen, würde sich das Gesicht der Mannschaft noch gewaltiger verändern. Genau das wollen die Bosse in diesem Sommer eigentlich vermeiden – um möglichst eingespielt den sechsten Großangriff Richtung Bundesliga zu starten.