Nach Gelbsperre gesetzt: Knackt Kittel gegen Heidenheim diese HSV-Rekorde?

Er ist wieder da – und sofort wieder gesetzt, so verriet es HSV-Coach Tim Walter bereits am Donnerstag: „Ich denke schon, dass er eher unter den ersten Elf zu finden ist.“ Auch ohne Sonny Kittel feierte der HSV in Darmstadt seinen bisher höchsten Saisonsieg (5:0), eine Gelbsperre hatte dem Edeltechniker die Chance verwehrt, seine starke Serie von vier Assists aus den drei vorangegangenen Partien fortzusetzen.

Nun die Rückkehr. 13 Spieltage bleiben dem 29-Jährigen noch, um den vereinsinternen Vorlagen-Rekord in Liga zwei zu knacken. In der Saison 2018/2019 hatte sein Kumpel Tim Leibold 19 Mal für den jeweiligen HSV-Torschützen aufgelegt, Kittel steht aktuell schon bei 13 Assists.

Leibold hält Vorlagen-Rekord, Terrode den für HSV-Tore

Während in dieser Hinsicht alles offen ist, hat der gebürtige Gießener eine andere Bestmarke fest im Visier – das nun aber schon seit mehreren Wochen. Seit dem 20. November, als Kittel letztmals für den HSV ins Schwarze traf (beim 4:1-Heimsieg gegen Jahn Regensburg), steht der Offensivgeist gemeinsam mit Simon Terodde als historisch bester Zweitliga-Knipser des HSV in der Statistik (24 Tore).

In den folgenden sechs Spielen vor Darmstadt gab’s sechs Kittel-Assists und viele Glanzleistungen, zuletzt beim 2:1-Erfolg im Derby gegen St. Pauli – aber eben keine weitere Bude. Klappt’s im siebten Streich am Samstag (13.30 Uhr/Liveticker auf MOPO.de) gegen Heidenheim mit der Krönung und dem ersehnten Treffer Nummer 25?

An Hamburgs Topscorer führt bei der Startelf-Nominierung kein Weg vorbei, das bestätigte Walter – zum Leidwesen von David Kinsombi, der wohl wieder auf die Bank rotiert – kurz und knapp mit den Worten: „Sonny ist sehr gut.“ Und vielleicht schon heute neuer Rekordhalter.