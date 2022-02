Dieses Erlebnis ging runter wie Öl. Beim 5:0 des HSV in Darmstadt erzielte Manuel Wintzheimer sein zweites Saisontor und unterstrich seinen Wert als Joker. Eine Rolle, die dem 23-Jährigen eigentlich nicht gefällt, die ihm in Bezug auf seinen auslaufenden Vertrag aber neue Möglichkeiten schafft – auch beim HSV.

Wintzheimer gehört zu den Hamburger Profis, die noch nicht wissen, wie und wo es für sie ab Sommer weitergeht. Anders als etwa bei Maximilian Rohr, mit dem die Bosse gern verlängern möchten, weil er als Ergänzungsspieler geschätzt wird, geht die Tendenz bei den vom Gehalt her etwas teureren Jan Gyamerah und Wintzheimer derzeit in Richtung Trennung. Ohne, dass das schon in Stein gemeißelt wäre.

Die Wintzheimer-Seite weiß Bescheid. Seinem Agenten Thies Bliemeister richtete der HSV aus, dass der Verein erst zum Ende oder nach der Saison eine Entscheidung treffen möchte. Die Gefahr: Wintzheimer könnte jederzeit woanders unterschreiben. Anfragen hat er. Erst im Januar fühlte Rostock bei dem Angreifer vor und hätte ihn gern verpflichtet. Da schob der HSV aber den Riegel vor.

Klar ist: Sollte Wintzheimer wie zuletzt als Joker überzeugen, steigert er auch seinen Wert für den HSV – und könnte sich nun quasi durch die Hintertür für einen neuen Vertrag interessant machen. Das gilt insbesondere für den Fall eines weiteren verpassten Aufstiegs.

Wintzheimer erzielte für den HSV zwei Saisontore

Jokert sich Wintzheimer zum neuen Kontrakt? Seine sportliche Tendenz ist in jedem Fall steigend. Elf Mal in Folge wurde er zuletzt in Liga zwei eingewechselt – und traf Ende November gegen Ingolstadt und nun in Darmstadt. Keine so schlechte Bilanz für einen, der in der Regel nur 15 bis 20 Minuten ran darf.