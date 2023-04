Zittern um die Flügel-Flitzer: So ist der HSV-Plan bei Jatta und Dompé

Wie wichtig er für den HSV ist, steht eigentlich außer Frage, Bakery Jatta aber unterstrich es mit seinem Tor zum 2:1 im Derby gegen St. Pauli einmal mehr. Umso schmerzhafter – im wahrsten Sinne des Wortes –, dass der Gambier mit einem geschwollenen Sprunggelenk ausgewechselt werden musste.

Zum HSV-Wochenbeginn am Dienstag aber herrschte im Volkspark zarte Hoffnung. Auf dem Trainingsplatz fehlte der 24-Jährige zwar, absolvierte dafür aber in den Katakomben des Volksparkstadions eine Einheit auf dem Laufband.

Jatta und Dompé könnten am Mittwoch schon wieder auf den HSV-Trainingsplatz gehen

Gibt der Körper keine gegenteilige Signale, soll Jatta – ebenso wie der ebenfalls indoor arbeitende Jean-Luc Dompé – schon am Mittwoch wieder auf den Platz gehen. Die Belastung soll sukzessive gesteigert werden.

Schon am Donnerstag aber, so ist zu vernehmen, könnte das Duo wieder ins Mannschaftstraining integriert werden. Einem Einsatz am Samstag beim 1. FC Madgeburg (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) stünde dann nichts mehr im Wege.