Noch wird im Volkspark nur Zweitliga-Fußball gespielt, trotzdem ist der HSV gerade so beliebt wie schon lange nicht mehr. Über 53.000 Zuschauer sind im Schnitt bei den Heimspielen dabei, auch beim Training ist immer viel los. Teilweise dauert es fast eine halbe Stunde, bis alle Autogrammwünsche erfüllt sind. Das wird sich nach dem Erfolg im Stadtderby ganz sicher nicht ändern. Aber wo kann man die Spieler, Trainer und Bosse des HSV eigentlich auch sonst noch in Hamburg treffen?

Noch wird im Volkspark nur Zweitliga-Fußball gespielt, trotzdem ist der HSV gerade so beliebt wie schon lange nicht mehr. Über 53.000 Zuschauer sind im Schnitt bei den Heimspielen dabei, auch beim Training ist immer viel los. Teilweise dauert es fast eine halbe Stunde, bis alle Autogrammwünsche erfüllt sind. Das wird sich nach dem Erfolg im Stadtderby ganz sicher nicht ändern. Aber wo kann man die Spieler, Trainer und Bosse des HSV eigentlich auch sonst noch in Hamburg treffen?

Die Hotspots der Derby-Helden. Die MOPO gibt ein paar Tipps, wo sie Trainer Tim Walter, Stürmer Robert Glatzel oder Sportvorstand Jonas Boldt mal abseits des Volksparks ganz ohne Fußball begegnen können.

Nach dem 6:1 gegen Hannover hatte zuletzt ein Teil der Mannschaft im Ristorante Palazzo an der Rothenbaumchaussee gefeiert. Kein unbekannter Ort für die HSV-Profis. Immer mal wieder schauen hier ein paar Spieler vorbei. Auch Tim Walter wohnt nicht weit entfernt. Wer den HSV-Trainer mal in der Stadt treffen möchte, sollte am Freitag auf dem Isemark vorbeischauen. Dort ist die Wahrscheinlichkeit einer Begegnung ziemlich groß. Gut möglich, dass man dabei dann auch direkt auf Jonas Boldt trifft. Er wohnt wie Walter in Eppendorf. Seinen Kaffee trinkt er besonders gerne im Elbgold.

Reis geht am Elbstrand Gassi, Meffert wirft Körbe in Altona

Ludovit Reis ist häufig mit seinem Hund am Elbstrand unterwegs. Das gleiche gilt für Jonas Meffert, den man mit etwas Glück auch mal im einem Park in Altona beim Basketballspielen treffen kann. Basketball ist ohnehin beliebt im Team. Auch die Spiele der Towers werden von einigen HSV-Profis immer wieder besucht.

MOPO

Bei Stürmer Robert Glatzel dreht sich in der Freizeit viel um seine beiden Kinder. Hagenbeck gehört dabei zu den großen Hotspots. Auch auf vielen Spielplätzen in Eimsbüttel schaut er immer wieder mit seinen Kids vorbei.

Kapitän Sebastian Schonlau ist gerne in Altona und Ottensen unterwegs, Miro Muheim fühlt sich im Park „Planten un Blomen“ wohl, Torhüter Daniel Heuer Fernandes fährt in der Freizeit immer mal wieder mit seinem Quad durch das Alte Land.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach HSV-Profi Vuskovic: Nächste Partei legt Rechtsmittel vor dem CAS ein

Elbe, Eppendorf, Hagenbeck, Altona oder beim Basketball – viele Orte, bei denen die Erfolgsaussichten groß sind, um die HSV-Profis in Hamburg auch mal ganz ohne Trikot und Fußballschuhe außerhalb des Volksparks zu treffen.