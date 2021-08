Mit Jonas Meffert hat der HSV vor der Saison eine Stammkraft von Holstein Kiel losgeeist, nun schlagen die „Störche“ ein zweites Mal zurück – zumindest indirekt. Ex-HSV-Mittelfeldmotor Lewis Holtby wechselt an die Kieler Förde, unterschrieb am Dienstag einen Vertrag bis Sommer 2023.

„Ich wollte unbedingt nach Deutschland zurückkehren“, sagte der 30-Jährige über die Rückkehr in sein Heimatland. Zuletzt stand Holtby bei den Blackburn Rovers in Englands Unterhaus unter Vertrag, seit Anfang Juli war er vereinslos.

Mit Kiel: Holtby spielt im Oktober gegen den HSV

„Die Zweite Liga ist wahnsinnig attraktiv. Es sind unheimlich viele Teams aus dem Norden dabei, da wird es viele Derbys geben“, blickte Holtby voraus. Ein ganz besonderes Spiel wartet auf ihn schon Ende Oktober, wenn Kiel in Hamburg gastiert. Ein Wiedersehen mit dem alten Klub – nicht nur für Holtby, sondern auch für Ex-HSV-Talent Fiete Arp, dem zweiten ehemaligen Hamburger, der im Sommer nach Kiel gewechselt ist und mit dem der dreimalige Nationalspieler Holtby künftig für Holstein auflaufen wird.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Fehler im Derby – Walter schützt HSV-Gewinner David

Sie kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in Hamburg, mit beiden im Kader stieg der HSV 2018 in die Zweite Liga ab. Sie blieben noch ein Jahr, Holtby zog es dann auf die Insel, Arp zum FC Bayern, von dem der 21-Jährige nun nach Kiel verliehen ist. Und auch in Hamburg freut man sich schon auf das Wiedersehen: HSV-Keeper Tom Mickel verteilte auf Instagram direkt seine Glückwünsche unter einem von Holtby geposteten Vorstellungsbild.

Für keinen Verein lief der Blondschopf in seiner Karriere häufiger auf, trug in 138 Partien die Raute auf der Brust. Nicht nur seine 15 Tore ließen Holtby zum Hamburger Publikumsliebling werden, vor allem seine unbändige Leidenschaft kam bei den Fans zumeist gut an. Am 12. Spieltag darf man sie im Volkspark wieder erleben.