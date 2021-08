Er war lange Zeit Publikumsliebling beim HSV, verabschiedete sich 2019 zu den Blackburn Rovers nach England und war seit Anfang Juli vertragslos. Doch nun hat Lewis Holtby einen neuen Verein gefunden – in Deutschland!

Der 30-Jährige hat bei Hamburgs Zweitliga-Konkurrenten Holstein Kiel einen Vertrag bis 2023 unterschreiben. „Ich wollte unbedingt nach Deutschland zurückkehren“, sagte Holtby, der die Nummer 10 tagen wird. „Die 2. Liga ist wahnsinnig attraktiv. Es sind unheimlich viele Teams aus dem Norden dabei, da wird es viele Derbys geben. Und Holstein hat in den letzten Jahren durch eine attraktive, offensive Spielweise für Aufsehen gesorgt. Daher freue ich mich wahnsinnig darauf, als Teil des Teams meine Erfahrungen und Qualitäten mit einzubringen und den ohne Frage herausfordernden Weg erfolgreich zu gestalten.“

Ex-HSV-Profi Lewis Holtby wechselt zu Holstein Kiel

„Mit Lewis Holtby konnten wir einen international erfahrenen Mann für die Achter-/Zehner-Position verpflichten“, so Kiels Geschäftsführer Sport Uwe Stöver, „dem wir zutrauen, schnell Verantwortung zu übernehmen und der unserem Auftreten auf dem Platz mehr Struktur und Ordnung verleihen soll.“

Ende Oktober tritt Kiel, das mit drei Niederlagen denkbar schlecht in die Saison gestartet ist, in der Zweiten Liga beim HSV an – dann neben Fiete Arp also mit einem weiteren Ex-Hamburger.

Das könnte Sie auch interessieren: Johanssons Angriff auf den HSV-Kasten

Insgesamt 138 Partien (15 Tore) absolvierte Holtby für die Rothosen – für keinen anderen Verein lief er häufiger auf. 2014 wechselte der Blondschopf vom englischen Klub Tottenham Hotspur nach Hamburg, wurde erst für ein Saison ausgeliehen und im Sommer 2015 für 6,5 Millionen Euro fest verpflichtet. Holtby erlebte in Hamburg turbulente Jahre, konnte trotz seiner auf dem Feld vorgelebten Leidenschaft den Abstieg in der Saison 2017/2018 aber nicht verhindern.

Nach einem Jahr in Liga zwei war das Kapitel HSV für Holtby dann beendet, seit 2019 stand er wieder auf der Insel unter Vertrag. In seiner Karriere lief er außerdem bereits für Alemania Aaachen, den VfL Bochum, Schalke 04 und Mainz 05 auf – mit Holstein Kiel kommt nun ein weiterer deutscher Klub dazu.