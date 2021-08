Zwei Tage durften die HSV-Profis nach der Derby-Pleite bei St.Pauli (2:3) durchpusten, am Dienstag nun beginnt die Vorbereitung auf den Wiedergutmachungs-Kick gegen Darmstadt. Mit einem ganz heißen Duell – denn der Kampf um den Platz in der HSV-Kiste nimmt ab sofort Fahrt auf. Schweden-Keeper Marko Johansson (22) fordert Daniel Heuer Fernandes (28) heraus.

Bislang war die Rangfolge im HSV-Tor klar geregelt. Nach Sven Ulreichs Rückkehr zu den Bayern war Heuer Fernandes die klare Nummer eins. Mit Johansson, der in der Vorwoche für eine Ablöse von 600.000 Euro von Malmö FF nach Hamburg wechselte, hat er nun wieder einen ebenbürtigen Konkurrenten.

Heuer Fernandes hat noch einen Vorsprung im Keeper-Duell beim HSV

Wer schnappt sich den Platz im Tor? Klar ist: Heuer Fernandes geht mit einem Vorsprung in das Duell. Auch am Sonntag gegen Darmstadt wird er den HSV-Kasten hüten. Unterm Strich hängt es nun von seinen Leistungen ab, inwieweit sich Konkurrent Johansson die Chance bieten wird, selbst zur Nummer eins zu werden.

Wie geht Heuer Fernandes damit um? Sein Start in die Saison war bärenstark, als er beim 3:1 auf Schalke zum ganz großen Rückhalt wurde. Eine Glanzleistung, die er danach in dieser Form aber nicht bestätigen konnte. Zuletzt im Derby besaß der Deutsch-Portugiese dann zumindest eine Teilschuld am Treffer zum 1:2.

Johansson sorgte zuletzt mit Malmö in Europa für Furore

Genau diese wechselhaften Leistungen waren es auch, die die HSV-Bosse darin bestärkten, einen weiteren Keeper von Format zu verpflichten, der ein offenes Duell mit Heuer Fernandes ausfechten soll. Johansson, der zuletzt als Ersatzkeeper mit Malmö in die Play-offs zur Champions League einzog, wird diese Rolle zugetraut. Perspektivisch ist der Ausgang des Duells völlig offen.

So oder so steht Johansson vor seiner ersten richtig intensiven HSV-Woche. Weil Tom Mickel (Schulterverletzung) noch eine Weile ausfällt und Leo Oppermann zum Saisonauftakt der U21 die Rote Karte sah und gesperrt ist, wird Johansson bereits gegen Darmstadt auf die HSV-Bank rücken. Nur eine Zwischenstation für den Schweden? Noch hat Heuer Fernandes die Antwort darauf in seinen eigenen Händen.