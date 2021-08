Der neue Keeper ist da! Der HSV hat Marko Johansson vom schwedischen Meister Malmö FF verpflichtet und damit eine der wichtigsten Planstellen im Kader geschlossen. Der Schwede unterschrieb einen Vertrag bis 2025 und wird mit der Rückennummer 16 auflaufen.

„Wir haben einen Torwart gesucht, der entwicklungsfähig ist und zugleich auch schon Erfahrungen gesammelt hat. Das trifft beides auf Marko zu. Zudem passt sein Spielerprofil gut in unser Torwartgespann. Er verfügt über Größe und bringt nochmal andere Stärken mit, so dass wir uns sehr gut aufgestellt fühlen“, sagte Sportdirektor Michael Mutzel. Rund 600.000 Euro Ablösesumme soll der ehemalige schwedische U21-Nationaltorhüter gekostet haben. Beim 2:1-Auswärtssieg von Malmö in der Champions-League-Qualifikation bei den Rangers am Dienstagabend saß Johansson noch auf der Bank, danach ging es in die Hansestadt.

HSV-Duell mit Heuer Fernandes zwischen den Pfosten

Der 22-Jährige soll den Zweikampf um das Tor mit Daniel Heuer Fernandes annehmen und für einen neuen Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten sorgen. „Ich freue mich sehr, dass ich fortan ein Teil dieses großen Klubs sein darf. Ich möchte jetzt schnell ins Team finden, meine neuen Mannschaftskollegen kennenlernen und dann dazu beitragen, dass wir maximal erfolgreich sind“, sagte Johansson, der seinen Medizincheck am Mittwoch absolvierte und am Donnerstagabend erstmals mit den neuen Kollegen trainieren wird.

Klar ist bereits, dass Johansson im Derby beim FC St. Pauli noch nicht im Kader stehen wird. „Damit würden die Werte, die ich vorlebe, nicht einhergehen“, erklärte Trainer Tim Walter. Ab der kommenden Woche geht der Kampf um die Kiste beim HSV dann so richtig los – Johansson ist bereit.