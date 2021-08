Einer, wenn nicht der Gewinner der Vorbereitung, vier Startelf-Einsätze in den ersten vier Pflichtspielen der Saison, Toni Leistner aus der Mannschaft gedrängt: Der bisherige Sommer hätte für Jonas David besser kaum laufen können. Tim Walter schenkte dem 21-Jährigen sofort das Vertrauen – und das Eigengewächs zahlte es mit Leistung zurück.

David überzeugte auf Schalke, gegen Dresden und in Braunschweig durch Unaufgeregtheit und Mut, machte kleinere Wackler mit Zweikampfstärke wett. Dass der Verteidiger noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung und seines Könnens steht, ist allen Beteiligten bewusst.

HSV: Jonas David zahlt gegen St. Pauli Lehrgeld

Kein Phänomen, das Sorgenfalten auslöst, sondern vielmehr eines, das den eingeschlagenen Weg bestätigt und den HSV auf die Zukunft freuen lässt. Aber auch eines, das Leistungsdellen einkalkulieren muss. Beispiel Stadtderby: Beim 1:2 agierte David zu passiv, ließ St. Paulis Matchwinner Simon Makienok in den Strafraum eindringen und ungehindert abschließen.

„Er hat bisher in allen Spielen seinen Wert unter Beweis gestellt. Ich kann damit leben, dass er auch mal einen Fehler macht“, stellte sich Walter schützend vor David. Dass er Makienok in besagter Situation nicht in die Box lassen dürfe, wisse er selbst. Lehrgeld für David – das gehört bei einem Kicker seines Alters eben dazu. Walter wird weiterhin auf sein Talent setzen.