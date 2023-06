Maximal trostlos! So geht es für HSV-Profi Reis nach dem EM-Frust weiter

Als Hollands U21-Nationalspieler am Mittwoch den Flughafen Amsterdam-Schiphol erreichten, waren die dunklen Wolken noch immer nicht verschwunden. Ohne Sieg und mit drei Unentschieden im Gepäck hatte sich das Team von Ludovit Reis bereits nach der Gruppenphase von der EM verabschieden müssen. Ein bitteres Erlebnis für den HSV-Profi, der keine einzige Minute zum Einsatz kam – und dessen Zukunft in „Oranje“ nun in den Sternen steht.

Kein Einsatz, kein Sieg und raus ohne Applaus. Von einem „Scherbenhaufen“ schrieb der „Telegraaf“, nachdem die hochgehandelten Niederländer in ihrer Gruppe mit Belgien (0:0), Portugal (1:1) und Georgien (1:1) den Kürzeren zogen. Für Reis endete damit die Zeit in der U21 seines Landes maximal trostlos. Für den neuen Jahrgang ist der 23-Jährige zu alt. Und nun?

Bietet Slowakei für Reis die bessere Nationalelf-Chance?

Reis‘ Fernziel, ein Platz im Kader des A-Teams, ist nach der EM in sehr weite Ferne gerückt. Möglich, dass der slowakische Verband demnächst nochmal bei ihm anklopft. Da die Eltern des Mittelfeldspielers aus der Slowakei stammen, könnte Reis auch für die Osteuropäer spielen, hätte dort einen Platz im A-Team nahezu sicher. Bislang war ein Verbandswechsel für ihn allerdings kein Thema.

Ludovit Reis könnte verspätet ins HSV-Trainingslager reisen

Klar ist: Nach der EM wird Reis nun erstmal urlauben dürfen, ehe er wieder zum HSV zurückkehrt. Aber nicht allzu lange. Möglich, dass er noch während des Trainingslagers in Kitzbühel (6.-15.7.) zur Mannschaft stößt, die Entscheidung darüber steht noch aus.

Spätestens dann soll Reis seinen EM-Frust schnell vergessen. Vor dem Turnier hatte er unter dem großen Jubel der Fans seinen Verbleib in Hamburg erklärt und auf das Ziehen seiner Ausstiegsklausel verzichtet. Nach dem missratenen Turnier soll Reis in Kürze im Volkspark wieder voll aufblühen.