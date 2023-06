Ausverkauft! Der Ticket-Hype beim HSV geht weiter

In der vergangenen Saison kamen im Schnitt 53.470 Zuschauer zu den HSV-Heimspielen in den Volkspark. Die Hamburger stellten damit einen neuen Besucher-Rekord in Liga zwei auf. Mit Blick auf die neue Spielzeit geht der Ticket-Hype beim HSV ungebremst weiter.

Wer für die HSV-Heimspiele in der kommenden Saison noch keine Dauerkarte hat, aber trotzdem immer dabei sein will, hat ab sofort ein Problem. Am Dienstag startete der Vorverkauf der Abo-Karten für Mitglieder. Da zuvor bereits 97 Prozent der Dauerkarten-Besitzer aus der vergangenen Spielzeit von ihren Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht hatten, gingen nur noch rund 500 Tickets in den Verkauf. Diese waren nach wenigen Minuten alle weg.

Ab jetzt gibt es nur noch Einzelkarten für die HSV-Heimspiele

Insgesamt 22.900 Dauerkarten wurden für die neue Saison abgesetzt. Mehr gehen auch nicht auf den Markt. Saison-Tickets gibt es jetzt nur noch für den VIP-Bereich. Wer bislang leer ausgegangen ist, aber trotzdem immer dabei sein will, muss auf den Einzelkartenverkauf für die Heimspiele setzen. Das kostet wenig überraschend mehr als eine Dauerkarte und ist auch ein Grund, warum der HSV den Abo-Verkauf bei knapp 23.000 gestoppt hat.

„Die Ticket-Nachfrage für HSV-Heimspiele im Volksparkstadion ist größer denn je – das lässt bereits jetzt Vorfreude auf die neue Saison aufkommen“, sagt Ticketing-Leiter Kai Voerste.