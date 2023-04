Marktwert hebt ab! HSV hat jetzt den wertvollsten Spieler der 2. Liga

Schon fünf Torbeteiligungen in der Rückrunde, Lob von allen Seiten, jetzt auch eine erfolgreiche Länderspielpause mit der niederländischen U21-Auswahl: Ludovit Reis baut seine Erfolgsgeschichte beim HSV derzeit weiter aus. Da ist es keine Überraschung, dass sich das auch in Zahlen widerspiegelt: Bei den Marktwert-Neubewertungen des Online-Portals „Transfermarkt.de“ ist Reis nicht nur der größte Gewinner des HSV – sondern macht in der gesamten 2. Liga den größten Sprung nach oben.

Erst im Dezember war der Marktwert von Reis auf fünf Millionen Euro korrigiert worden, seit dem jüngsten Update ist der 22-jährige Niederländer nun sechs Millionen Euro wert – also noch mal eine ganze Million mehr als vor drei Monaten. Vor Teamkollege Mario Vuskovic (21, bleibt unverändert bei fünf Millionen Euro) ist Reis damit nun der mit Abstand wertvollste Spieler der 2. Bundesliga.

Realer Marktwert von HSV-Profi Ludovit Reis noch höher

Reis betreibt weiter mächtig Eigenwerbung, um in der kommenden Saison – mit oder ohne HSV – in der Bundesliga zu spielen. Denn klar ist: Der reale Marktwert von Reis dürfte sogar noch höher liegen. Sollten die Hamburger den Aufstieg nicht schaffen, dürfte Reis gehen – vermutlich für 7,5 bis acht Millionen Euro. Zur Erinnerung: Im Sommer 2021, als er ablösefrei vom FC Barcelona zum HSV gewechselt war, wurde Reis’ Marktwert noch auf 2,5 Millionen Euro geschätzt.

MOPO

Neben Reis konnte noch ein weiterer Hamburger seinen Marktwert verbessern: Jonas David erhöhte seinen Wert von bislang 900.000 Euro auf künftig 1,2 Millionen Euro – ein neuer persönlicher Karriere-Bestwert für den 23-jährigen Innenverteidiger. Die Millionengrenze hatte David bislang noch nicht überschritten.

Montero und Kittel sind die Marktwert-Verlierer beim HSV

Neben den beiden Gewinnern gibt es allerdings auch zwei Verlierer in den Reihen des HSV. Zugang Javi Montero (24, von 2,5 auf zwei Millionen Euro) und Routinier Sonny Kittel (30, von 1,5 auf eine Million Euro) wurden jeweils um 500.000 Euro heruntergestuft. Für beide Profis ist es die Fortsetzung eines Negativtrends: Montero verlor seit Sommer 2019 (damals satte zehn Millionen Euro) kontinuierlich an Wert – und auch Kittel wurde seit Beginn der Saison, als er noch auf 2,4 Millionen Euro taxiert worden war, immer weiter abgestuft.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV zittert um Vagnoman-Kohle – und könnte dennoch abkassieren

Wichtig zu beachten ist allerdings, dass beim aktuellen Update von „Transfermarkt.de“ nicht – wie in Sommer- und Winterpause – die Marktwerte aller Spieler neu bewertet werden. Stattdessen werden nur einzelne Korrekturen bei den Akteuren vorgenommen, bei denen es aus sportlichen Gründen oder anderen Anlässen eine Notwendigkeit dafür gibt.