Diesen Abend wird er sein Leben lang nicht mehr vergessen. Kurz vorm Ende der Partie gegen Belgien (2:3) durfte Josha Vagnoman sein Debüt im DFB-Team feiern, 14 Minuten stand er inklusive der Nachspielzeit auf dem Platz. „Mehr als stolz auf mein Debüt für den DFB“, ließ der Ex-HSV-Profi via Instagram wissen. „Ein Traum ist wahr geworden.“ Stolz war auch sein Ausbildungsverein der HSV, aber die Hamburger haben in Bezug auf Vagnoman auch finanzielle Sorgen.

Diesen Abend wird er sein Leben lang nicht mehr vergessen. Kurz vorm Ende der Partie gegen Belgien (2:3) durfte Josha Vagnoman sein Debüt im DFB-Team feiern, 14 Minuten stand er inklusive der Nachspielzeit auf dem Platz. „Mehr als stolz auf mein Debüt für den DFB“, ließ der Ex-HSV-Profi via Instagram wissen. „Ein Traum ist wahr geworden.“

Auch der HSV gratulierte seinem Eigengewächs, das im Sommer zum VfB Stuttgart wechselte. Zwölf Jahre lang spielte Vagnoman zuvor für die „Rothosen“, ehe er für eine fixe Ablöse von 3,7 Millionen Euro ging. In der Endphase der Saison hofft der HSV nun auf Bonuszahlungen in Höhe von 800.000 Euro – und muss dem VfB dafür fest die Daumen drücken.

Nur bei Stuttgarter Klassenerhalt gibt es noch mal Geld

500.000 Euro sind an Einsätze Vagnomans in dieser Saison gekoppelt. Sollte klappen – denn die Zahl der Partien, die nötig sind, wurde nach MOPO-Informationen auch aufgrund von Vagnomans Verletzungsanfälligkeit gering gehalten. Bislang kam der 22-Jährige auf 16 Saisoneinsätze (14 in der Liga, zwei im Pokal).

MOPO

Knifflig wird’s bei Teil zwei der Vereinbarung. 300.000 Euro sind gekoppelt an den Stuttgarter Klassenerhalt. Da muss ordentlich gezittert werden, der VfB fiel gerade auf den letzten Platz zurück.

HSV würde an Weiterverkauf beteiligt werden

Allerdings: Sollten die Schwaben wirklich absteigen, würde Vagnoman wohl einen erneuten Klubwechsel anstreben – auch, um seine Chancen im Nationalteam nicht zu mindern. Dann säße der HSV bei der Ablöse mit im Boot: Von jeder Summe, die über 4,5 Millionen Euro läge, würde der HSV zehn Prozent abbekommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Wie Sturm-Talent Tom Sanne (18) über seine Rolle beim HSV denkt

Einen Markt für Vagnoman gibt es insbesondere nach seinem Debüt bei Hansi Flick ganz sicher. Auch sein Preis dürfte um ein gutes Stück gestiegen sein. Ein Indiz: Auf transfermarkt.de wurde der Marktwert des Rechtsverteidigers direkt nach seiner Länderspiel-Premiere von 3,7 auf nun fünf Millionen Euro angehoben.