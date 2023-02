„Manchmal läuft es einfach scheiße“: Montero erlebt ein ganz bitteres HSV-Debüt

Beim HSV waren sich nach dem 3:3 in Heidenheim alle mehr oder weniger einig. Nach der grottenschlechten ersten Halbzeit hätte Tim Walter im Prinzip alle Spieler auswechseln können. Da das nicht geht, entschied sich der Trainer zur Pause für „nur“ drei Wechsel. Dazu gehörte auch Javi Montero. Damit war für den Spanier bei seinem HSV-Debüt schon nach 45 Minuten wieder Schluss. Ein ziemlich bitterer Einstand.

Für den verletzten Jonas David (Hüftprellung) war Montero in Heidenheim in die Startelf des HSV gerückt. Für den Innenverteidiger (von Besiktas Istanbul ausgeliehen) war es gleichzeitig der erste Pflichtspieleinsatz für die Hamburger. Der 24-jährige spielte einige ordentliche Pässe, doch in der Defensivarbeit lief bei ihm wie auch bei seinen Mitspielern einiges schief. Nur 25 Prozent seiner Zweikämpfe konnte Montero gewinnen. Ganz übel sah er vor dem 0:3 aus, als er sich von Torschütze Tim Kleindienst austanzen ließ.

Zur Halbzeitpause war dann Schluss. Walter nahm den Spanier vom Platz und stellte auf eine Dreierkette in der Abwehr um. Das Ende eines Debüts zum Vergessen. „Das ist sehr, sehr bitter. Das tut mir leid für ihn. Er hat sich das anders vorgestellt. Es ist gefühlt alles gegen ihn gelaufen und dann musste er leider raus“, sagte Robert Glatzel, der allerdings auch betonte:„Ich denke, es gibt keinen, der in der ersten Halbzeit gut gespielt hat. Da hätte eigentlich jeder rausgehen können. Aber das ist schon sehr bitter für ihn persönlich.“

Schonlau glaubt, Montero muss nicht aufgebaut werden

Muss Montero nun wieder aufgebaut werden? „Klar stellt man sich sein Debüt anders vor, als mit 0:3 in die Pause zu gehen. Aber ich glaube nicht, dass wir ihn aufbauen müssen“, meint Kapitän Sebastian Schonlau, „Javi hat mittlerweile auch schon ein bisschen etwas erlebt. So jung ist er nicht mehr. Er weiß schon, was er tun muss, um zurückzukommen. So geht es im Fußball nun manchmal. Du kannst es nicht immer planen. Manchmal läuft es einfach scheiße. Doch es geht weiter.“

Ob Montero am kommenden Sonntag beim nächsten HSV-Spiel gegen Bielefeld direkt die nächste Chance bekommen wird, wird wahrscheinlich nun auch davon abhängen, wie fit und gesund Jonas David bis dahin wieder ist.