Magdeburg – HSV im Liveticker: Hamburg braucht dringend Punkte im Aufstiegskampf

Der HSV muss im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga nachlegen. Nach den Siegen von Holstein Kiel und Fortuna Düsseldorf am Samstag braucht die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart dringend Punkte, um weiterhin im Aufstiegsrennen zu bleiben. Schließlich beträgt der Rückstand der Hamburger auf einen direkten Aufstiegsplatz nun bereits neun Punkte. In der MDCC-Arena in Magdeburg sollen es zumindest wieder drei weniger werden. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker