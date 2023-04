3:2! HSV verliert in Magdeburg – Rothosen mit Rückschlag im Aufstiegskampf

Der HSV hat wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter unterlag beim 1. FC Magdeburg mit 2:3 (1:1) und vergrößert damit den Rückstand auf die direkten Aufstiegsplätze. Sonny Kittel (42.) und Ludovit Reis (90.+4) trafen für die Hamburger, doch Ex-HSV-Talent Moritz-Broni Kwarteng (32.), Baris Atik (74.) und der ebenfalls frühere HSV-Profi Tatsuya Ito (87.) schossen Magdeburg zum Sieg.

Der HSV übernahm von Beginn an die Kontrolle über die Partie, konnte aber lange keinerlei Torgefahr entwickeln. Die Mannschaft von Tim Walter fand gegen gut gestaffelte Magdeburger nur wenige Lösungen. Ein Tor von Moritz Heyer (18.) wurde von Schiedsrichter Harm Osmers schnell wegen Abseits wieder annulliert.

So ging es dann weiter. Ein Treffer von Jonas David (19.) war wegen einer Abseitsstellung vom Videoassistenten zurückgenommen worden. Unter dem tosenden Jubel der Zuschauer brachte Kwarteng (32.) die Hausherren in Front. Sonny Kittel (42.) stellte noch vor der Halbzeit die alte Ausgangslage wieder her.

Der Videoassistent sollte ein Gesprächsthema bleiben. Einen vermeintlichen Elfmeter für den HSV (50.) nahm der VAR zurück., was ein klarer Bruch im Spiel der Rothosen war. Baris Atik (74.) bestrafte die Hamburger Unachtsamkeit und Tatsuya Ito (87.) sorgte für die Entscheidung.

Daran änderte auch der Anschlusstreffer von Ludovit Reis (90.+4) nichts mehr. Der HSV probierte es zwar, musste sich am Ende aber cleveren Magdeburger geschlagen geben.

Mit der Niederlage verpasste es der HSV, im Aufstiegsrennen nachzulegen – der Rückstand auf den 1. FC Heidenheim auf Rang zwei vergrößert sich auf vier Punkte, der Vorsprung auf die Plätze vier und fünf (Paderborn und St. Pauli) verkürzt sich auf jeweils nur noch sechs Zähler. Kommenden Freitag (18.30 Uhr) trifft der HSV im direkten Duell auf den SC Paderborn.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff

90. + 5 Min Damit haben wir das gleiche Ergebnis wie im Hinspiel. Ludovit Reis versucht es nochmal mit dem Mut der Verzweiflung aus 17 Metern und netzt unten links ein. Reimann kann nichts mehr ausrichten. Wird es nochmal spannend?

90. + 4 Min Tor für den HSV! Ludovit Reis trifft

90. + 2 Min Sonny Kittel setzt seinen Schuss zu hoch an.

90. + 1 Min Laszlo Benes setzt einen aussichtsreichen Freistoß aus 18 Metern Torentfernung in die Mauer. Es gibt nochmal Eckball für den HSV.

90. Min Fünf Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. noch hat der HSV Zeit für das nächste Wunder wie in Heidenheim.

89. Min Christian Titz wechselt ein letztes Mal. Bittroff kommt für Gnaka.

88. Min „Zweite Liga – Hamburg ist dabei“, schallt es jetzt von den Rängen. Angesichts des Spielstandes haben die Magdeburger fans ihren Spaß an diesem Fußball-Nachmittag. Miro Muheim sieht nochmal die Gelbe Karte.

87. Min Eine Geschichte, die der Fußball schreibt. Jetzt trifft auch noch Tatsuya Ito und sorgt für die Vorentscheidung. Der Japaner bekommt auf links den Ball, zieht in den Hamburger Sechzehner und zirkelt die Kugel dann gefühlvoll ins lange Eck. Daniel Heuer Fernandes streckt sich vergeblich.

86. Min Tor für den 1. FC Magdeburg! Tatsuya Ito macht es

85. Min Man spürt den Rothosen den Druck an. Je weiter es ins letzte Drittel geht, desto ungenauer werden die Zuspiele.

84. Min Der HSV drückt nochmal. Bakery Jatta flankt von der rechten Seite und der Ball rutscht durch zu Robert Glatzel. Der Toptorjäger des HSV probiert es aus der zweiten Reihe, aber seinen Schuss kann Reimann problemlos festhalten.

83. Min Stand jetzt hat der HSV vier Punkte Rückstand auf den 1. FC Heidenheim. Das könnte schon fast eine Vorentscheidung im Aufstiegskampf werden.

82. Min Riesenchance für die Gastgeber! Condé spielt einen tollen Pass raus auf Ito, der per Kopf in die Mitte zu Brünker legt. Der steht völlig frei und setzt zum Fallrückzieher an. Zum Glück für den HSV stimmt sein Timing nicht und er tritt am Ball vorbei.

80. Min Wieder ein Wechsel beim 1. FC Magdeburg. Brünker ersetzt den Torschützen Atik.

78. Min Wie reagieren die Rothosen nun auf den erneuten Rückstand? Eine Niederlage wäre ein herber Rückschlag im Aufstiegskampf.

77. Min Robert Glatzel und Elfadli sehen beide Gelb, weil sie sich vor einem Eckball behaken. Harm Osmers reicht es jetzt.

76. Min Tim Walter reagiert und wechselt nach dem erneuten Rückstand gleich dreifach. Runter gehen Jean-Luc Dompé, Jonas David und Elijah Krahn. Neu im Spiel sind Ransford Yeboah Königsdörffer, Anssi Suhonen und Laszlo Benés.

75. Min Baris Atik nutzt die Schwachstelle des HSV gnadenlos aus! Nach einigem Rumgestocher am Hamburger Sechzehner legt Ceka überlegt zurück in den Rückraum zu Atik, der den Ball mit der Innenseite und viel Wucht neben den rechten Pfosten schweißt. Daniel Heuer Fernandes kann nur hinterhergucken.

74. Min Tor für Magdeburg! Atik schockt den HSV

73. Min Jean-Luc Dompé vergibt die beste HSV-Chance der zweiten Hälfte! Der Franzose kommt mit viel Speed über den linken Flügel und zieht dann wie einst Arjen Robben nach innen. Aber sein Schuss rutscht ihm über den Spann und geht weit drüber.

72. Min Magdeburg geht weiter auf das zweite Tor. Condé versucht es mit dem Distanzschuss.

71. Min Zweiter Wechsel beim 1. FC Magdeburg. Ex-HSV-Profi Tatsuya Ito dar gegen seinen ehemaligen Klub ran. Für ihn verlässt El Hankouri das Spielfeld.

69. Min Der HSV presst zum ersten mal seit langem wieder vorne an, doch am Ende der Aktion steht ein Foul von Muheim, der den flinken Atik zu Fall bringt.

68. Min Dompé hat gegen Bockhorn keinen leichten Stand und legt sich die Kugel zu weit vor. Der Ball landet im Aus und es gibt Abstoß. Der HSV-Profi scheint etwas ratlos den Kopf hängen zu lassen.

66. Min Der HSV hat deutliche Probleme, wenn Magdeburg über den Rückraum angreift. Ceka bringt das Spielgerät von links an die Sechzehnerkante. Zum Glück für die Rothosen sind die Magdeburger nicht konsequent nachgerückt und es fehlt ein Abnehmer für den Flachpass. Aber wieder war kein HSV-Verteidiger in der Nähe.

65. Min Die Ecke wird kurz ausgeführt und der zweite Ball landet bei Ludovit Reis. Doch Osmers pfeift die Sitaution wegen eines Handspiels des HSV-Profis ab.

64. Min Ludovit Reis schickt Bakery Jatta auf die Reise. Aber Bell Bell kommt im Laufduell gut hinterher und grätscht die Kugel zur Ecke über die Grundlinie.

63. Min Der mitgereiste Hamburger Anhang stört sich aber nicht daran. Die Fans des HSV machen auf der Tribüne ordentlich Stimmung und peitschen ihr Team weiter nach vorne.

61. Min So richtig an den offensiven Zug der letzten 20 Minuten kann der HSV gerade nicht anknüpfen. Magdeburg verteidigt jetzt diszipliniert und scheint sich besser auf das HSV-Spiel eingestellt zu haben.

60. Min Magdeburg presst jetzt auch mal hoch an und erzeugen damit sichtlich Probleme im HSV-Spielaufbau. Zum Glück für die Walter-Truppe gibt Osmers ein Foul an Jonas David. Der HSV bekommt durch Freistoß etwas Luft.

58. Min Die Ecke ist ungefährlich und die Rohosen bekommen den Ball direkt retour. Über den linken Flügel kommt Magdeburg mit viel Tempo in die Hamburger Hälfte. Atik schlägt den Ball scharf an den Fünfmeterraum, dort ist Daniel Heuer Fernandes als erster am Ball.

57. Min Erneut Dompé. Der Franzose wackelt Bockhorn elegant aus und flankt. In höchster Not klärt Bell Bell vor dem eingelaufenen Bakery Jatta mit der Pieke zur Ecke.

56. Min Dompé kommt aus spitzem Winkel mit links zum Schuss. Aber wieder einmal ist bei Reimann Endstation. Der Magdeburger Keeper spielt eine klasse Partie und bringt die HSV-Offensive zum Verzweifeln.

55. Min Bakery Jatta sieht die Gelbe Karte, weil er mit hohem Tempo in Baris Atik reinläuft. Der Kontakt war nicht böswillig, aber dennoch sieht er seine fünfte der Saison. Er wird im nächsten Spiel fehlen.

53. Min Mal sehen, wen diese Entscheidung nun mehr pusht. Das letzte mal haben die Hausherren im Anschluss an den VAR-Einsatz den ersten Treffer erzielen können.

51. Min Nach Betrachtung der Videobilder nimmt Schiedsrichter Harms Osmers seine Entscheidung zurück. Scheinbar hat Elfadli seiner Meinung nach doch den Ball gespielt. Auch wenn Sonny Kittel und RObert Glatzel sich nochmal bei ihm erkundigen, es bleibt dabei.

50. Min Elfemeter für den HSV! Elfadli bringt Robert Glatzel im Strafraum per Grätsche von hinten zu Fall. Die Magdeburger protestieren und Osmers hört sich die Meinung des VAR an.

49. Min Die Hanseaten greifen über Robert Glatzel an, der Ludovit Reis einen klasse Ball in den Lauf spielt. Der Niederländer kommt noch an das Spielgerät, doch der Winkel für seinen Torabschluss wird dann zu spitz. Reimann macht sich breit und blockt den Torschuss mit dem Bein.

48. Min Atik spielt Condé frei, der den Abschluss wagt. Aber Daniel Heuer Fernandes ist zur Stelle und begräbt die Kugel sicher unter sich.

47. Min Ein Rückpass von Heber verunglückt total. Reimann sprintet dem ball hinterher und kann nur per Grätsche das Eigentor kurz vor der Linie verhindern. Das wäre fast die HSV-Führung gewesen.

46. Min Es gibt den ersten Wechsel der Partie. Torschütze Kwarteng geht bei den Magdeburgern runter und Jason Ceka ersetzt ihn.

Anpfiff 2. Halbzeit

Der HSV und der 1. FC Magdeburg gehen mit einem leistungsgerechten 1:1 in die Kabine. Der HSV hat mehr vom Spiel, braucht aber zu lange, um aus seinem Ballbesitz Kapital zu schlagen. Zum Pech für die Rothosen zählten die Tore von Moritz Heyer und Jonas David wegen einer Abseitsstellung nicht. Beim Tor von Kwarteng muss sich die Mannschaft von Tim Walter ankreiden lassen, nicht konsequent genug verteidigt zu haben. Sonny Kittel belohnt die Rothosen schließlich für ihren Aufwand. So muss es in der zweiten Halbzeit auch weitergehen.

Abpfiff 1. Halbzeit

45. + 3. Min Der wird nochmal gefährlich für den HSV. Condé kommt aus acht Metern zum Kopfball, kann die Kugel aber nicht richtig platzieren. So gibt es Abstoß für Daniel Heuer Fernandes.

45. + 2 Min Der 1. FC Magdeburg bekommt kurz vor der Pause nochmal den Freistoß aus dem linken Halbfeld. Atik wird ihn treten.

44. Min Drei Minuten Nachspielzeit gibt es.

43. Min Das hohe Pressing des HSV zahlt sich aus. Robert Glatzel erobert hoch den Ball und steckt nach links auf Sonny Kittel durch. Der ehemalige U-Nationalspieler behält die Ruhe am Ball und lässt Lawrence mit einem Haken ins Leere fallen. Dann schließt er aus zehn Metern ab. Reimann ist chancenlos. Wieder meldet sich der VAR, weil Kittel möglicherweise beim Zuspiel von Glatzel im Abseits stand, aber diesmal zählt der Treffer.

42. Min Tor für den HSV! Kittel gleicht aus

41. Min Baris Atik geht im Sechzehner zu Boden und möchte den Elfmeter haben. Aber Osmers zeigt direkt an weiterspielen. Richtige Entscheidung des Referees. Sebastian Schonlau hatte nur den Ball gespielt.

40. Min Jetzt haben wir ein deutlich flotteres Spiel. Beide Teams gehen jetzt gewohnt offensiv zu Werke.

39. Min Daniel Heuer Fernandes spielt gut mit und hilft seinem Kapitän Sebastian Schonlau, der das Laufduell gegen Hankouri möglicherweise verloren hätte.

38. Min Der nächste gefährliche Torabschluss des FCM. Baris Atik bekommt am Sechzehner-Eck viel zu viel Platz und zielt auf den zweiten Pfosten. Sein Schuss geht nur knapp am Tor vorbei.

36. Min Und erneut wird ein Standard der Rothosen gefährlich. Kittels Flanke kann Jonas David aber nicht richtig in Richtung Tor bringen.

35. Min Jatta fast mit dem Ausgleich! Der Gambier kommt aus sechs Metern zum Torabschluss, aber Reimann holt die Monsterparade heraus und lenkt die Kugel mit dem Ellenbogen zum Eckball.

33. Min Und jetzt jubeln doch die Hausherren als erstes. Bell Bell setzt sich auf dem linken Flügel viel zu einfach gegen Moritz Heyer durch und spielt den Ball ins Zentrum. Dort rutscht El Hankouri weg, aber Kwarteng kommt aus dem Rückraum und schiebt das Spielgerät überlegt aus 12 Metern ins rechte Eck.

32. Min Tor für Magdeburg! Kwarteng netzt ein

31. Min Wieder zieht Bakery Jatta im Zentrum das Foul gegen überfordert scheinende Magdeburger.

30. Min Jean-Luc Dompé setzt sich auf links gegen seine Bewacher durch und spielt den Ball in den Lauf von Ludovit Reis. Der Niederländer spitzelt die Kugel von der Grundlinie noch in Richtung Elferpunkt, aber seine Kollegen sind zu früh eingelaufen und verpassen die Hereingabe deutlich.

29. Min Lawrence ist mal mit nach vorne aufgerückt, doch von der rechten Strafraumecke weiß er selber nicht so recht, ob er schießen oder flanken soll und so ist sein Versuch zu hoch für die Mitspieler und gleichzeitig ungefährlich für das Tor von Daniel Heuer Fernandes.

27. Min Jetzt ist der HSV auch offensiv richtig drin in diesem Spiel. Man spürt, wie die Rothosen jetzt auf den ersten Treffer drängen. Magdeburg hat sichtlich Probleme mit dem aggressiven Angriffspressing.

25. Min Miro Muheim übernimmt die Verantwortung, aber sein Schuss geht rund zwei Meter über den Kasten von Reimann.

24. Min Der HSV bekommt den Freistoß rund 20 Meter vor dem Tor.

23. Min Daniel Heuer Fernandes rettet den HSV! Baris Atik spielt einen überragenden Ball auf El Hankouri, der völlig frei vor Daniel Heuer Fernandes auftaucht. Hankouri zieht aus 16 Metern ab, aber Heuer Fernandes taucht ab hält den Ball fest.

21. Min Aber erneut zählt der Treffer nicht. Harm Osmers zeigt wieder eine Abseitsposition an.

20. Min Da ist das nächste Tor und was für ein schönes. Über vier Stationen landet der Ball im Zentrum bei Jonas David, der die Kugel aus sechs Metern in den Magdeburger Kasten einschiebt.

19. Min Es gibt wieder Eckball für den HSV.

18. Min Der Ball zappelt im Netz! Aber es zählt nicht. Miro Muheim bringt die Flanke nach der kurz herausgespielten Ecke von rechts herein. Robert Glatzel verlängert am Fünfer per Kopf und der Ball landet am zweiten Pfosten bei Heyer. Plötzlich ist die Kugel drin, aber Moritz Heyer stand bei der Verlängerung deutlich im Abseits.

17. Min Bakery Jatta setzt zum Sprint an und wird von Jonas David geschickt. Der Gambier wird erst im Magdeburger Strafraum von Bell Bell per Grätsche gestoppt. Ecke für den HSV.

16. Min Bislang mangelt es eindeutig an Torchancen. Die Mannschaft von Tim Walter muss deutlich mehr aus dem sich ihr bietenden Ballbesitz machen.

15. Min Die Angriffsbemühungen der Magdeburger beschränken sich auf das Nötigste. Jetzt versucht mal Elfadli den hohen Ball auf Kwarteng. Aber der Pass gerät zur Flanke und landet im rechten Seitenaus.

14. Min Sonny Kittel bringt die Kugel vor das Tor, allerdings ist der Fünfmeterraum gänzlich unbesetzt. So kann Gnaka per Kopf klären.

13. Min Bockhorn bringt Dompé auf dem rechten Flügel zu Fall und Osmers gibt den Freitsoß. Gute Position für die Hamburger.

12. Min Jonas David bringt Daniel Heuer Fernandes mit einem verunglückten Rückpass in Bedrängnis. Das hoppelnde Zuspiel muss der Hamburger Keeper unter Druck mit Links wegschlagen.

11. Min Bakery Jatta begeht das erste kleine Foul der Partie. An der Mittellinie gibt es den Kontakt mit Gnaka.

10. Min Die Ecke wird kurz ausgeführt, bringt aber keinen Ertrag ein.

9. Min Es gibt die erste Ecke für den HSV. Jatta setzt sich im Duell mit Bell Bell durch und holt den Standard heraus.

8. Min Magdeburg lässt sich weit zurückfallen und lauert auf die Ballgewinne. Scheinbar ist Christian Titz ein wenig von seiner ballorientierten Spielweise abgerückt.

7. Min Robert Glatzel ist in der Offensive eindeutig Zielspieler Nummer Eins. Sebastian Schonlau schickt den Stürmer mit einem hohen Ball in den gegnerischen Strafraum, aber Lawrence hat aufgepasst.

6. Min Der HSV übernimmt die Spielkontrolle, doch bislang verzögern kleinere technische Probleme eine schnelle Spielfortsetzung der in rot spielenden Hamburger.

5. Min Elijah Krahn scheint sich tatsächlich auf der Sechs zu positionieren und damit die Rolle von Jonas Meffert einzunehmen. Damit bleibt Ludovit Reis doch auf der Acht.

4. Min Condé wird von Baris Atik tief geschickt, aber Sebastian Schonlau läuft den Steilpass ganz routiniert ab. Es gibt Abstoß für den HSV.

3. Min Die Magdeburger Fans sorgen mit einer bemerkenswerten Choreo für Stimmung auf der Haupttribüne. Bislang kommt ihr Team noch nicht so zum Zug.

2. Min Miro Muheim taucht zum ersten Mal im Magdeburger Strafraum auf. Seine Flanke wird noch geblockt, dann erläuft Dompé den zweiten Ball und bringt die Kugel hinein. Das Spielgerät war aber schon im Aus.

Min Der HSV stößt an und schlägt den Ball erstmal lang. Doch Kittels Ball landet im Seitenaus.

Anpfiff