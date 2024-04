Braunschweig – HSV im Liveticker: Macht Hamburg nochmal Druck auf Platz drei?

In der eigenen Hand hat der HSV im Aufstiegskampf schon längst nichts mehr, inzwischen sind die Rothosen nebst eines quasi verlustpunktfreien Saisonendspurts auch auf jede Menge Patzer von Fortuna Düsseldorf angewiesen. Zumindest in erstgenanntem Unterfangen kann der HSV um 13 Uhr einen Schritt nach vorn machen: Bei Kellerkind Eintracht Braunschweig ist ein Dreier unabdingbar, soll das letzte Fünkchen Aufstiegshoffnung nicht schon an diesem Wochenende erlöschen. Im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

Das Spiel im Liveticker