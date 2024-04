Das Bénes-Rätsel: Wird er überhaupt noch mal für den HSV spielen?

Dieser Ausfall tut den Hamburgern richtig weh. Ohne Lászlé Bénes wird der HSV am Samstag (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) zum Auswärtsspiel in Braunschweig antreten. Der Topscorer (13 Tore, elf Vorlagen) hat das Rennen gegen die Zeit erneut verloren. Was er genau hat, wird im Volkspark öffentlich nicht kommuniziert. Offen scheint nun sogar die Frage zu sein, ob der slowakische Nationalspieler überhaupt noch mal für den HSV auflaufen kann.

Bénes und sein plötzlicher Ausfall im Saisonfinale – es entwickelt sich immer mehr zu einem großen Rätsel. Vor dem Kiel-Spiel vor einer Woche hatte der Mittelfeldspieler noch das Abschlusstraining beim HSV mitgemacht. Hinterher hatte Steffen Baumgart mit Blick auf einen Einsatz im Nord-Duell dann sogar auch ein gutes Gefühl.

Doch es kam bekanntlich anders. Bénes war gegen Kiel nicht dabei. In dieser Woche konnte er keinen Tag mit der Mannschaft trainieren. Von muskulären Problemen ist die Rede. Eine genaue Prognose gibt es nicht.

„Also die Hoffnung ist erstmal, dass er überhaupt noch spielt. Das ist einfach so“, meint Baumgart, der im Fall Bénes nur von Tag zu Tag schauen will. Der HSV-Trainer: „Wir werden sehen, ob er nächste Woche in das Lauftraining einsteigt und dann gucken, wie er die Belastung verträgt. Ich kann da keine Prognosen für die nächsten Spiele geben. Ich hoffe natürlich, dass er trotzdem oder gerade für das nächste Heimspiel zur Verfügung steht. Das wäre sehr wichtig für uns.“

Spielt für Bénes auch die EM eine Rolle?

Das Stadtderby gegen den FC St. Pauli wäre das nächste Heimspiel. Dass der HSV da seinen besten Spieler in dieser Saison gerne auf dem Platz hätte, ist nicht überraschend. Aktuell scheint das aber noch komplett offen zu sein. Spielt dabei möglicherweise auch schon die Europameisterschaft im Sommer eine Rolle?

Fakt ist: Eine größere Verletzung wäre für Bénes zum jetzigen Zeitpunkt fatal. Direkt nach der Saison geht es für ihn mit der Slowakei in die finale EM-Vorbereitung. Dazu wird wohl auch die Frage in den Vordergrund rücken, für welchen Verein er in der kommenden Saison auflaufen wird.

Den HSV kann der 26-Jährige in diesem Sommer per Ausstiegsklausel im Vertrag vorzeitig verlassen. Da Bénes künftig erstklassig spielen will, ist das für ihn eine klare Option. Noch gibt es allerdings einige Fragezeichen.