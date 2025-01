HSV – FCSB 1:0: Sahiti-Solo zur Führung – Gegner-Kapitän sorgt für Ärger

Zweites Testspiel, zweiter Sieg? Nach dem ergebnistechnisch erfolgreichen Jahresauftakt gegen Alemannia Aachen (2:0) am Montag steht für den HSV an diesem Freitag das nächste und letzte Testspiel auf dem Programm. Um 13 Uhr geht es im Rahmen des Trainingslagers in Belek gegen den rumänischen Spitzenklub FCSB. Neben einem positiven Ergebnis steht gegen den Klub aus der Hauptstadt Bukarest vor allem der Erkenntnisgewinn im Fokus. Wie präsentiert sich der HSV? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen sie keine wichtige Spielszene.

Liveticker: So läuft es für den HSV im Testspiel gegen Bukarest

29. Min Sowas gehört nicht in ein Testspiel. Wieder fällt Olaru negativ auf, der gegen Sahiti nahe der Seitenlinie – erneut fernab jeder Torgefahr – die Schere rausholt und mit beiden Sohlen voran gegen den Kosovaren zu Werke geht. Der zieht zwar rechtzeitig zurück und wird nicht getroffen, doch den Reaktionen der Hamburger ist zu entnehmen, dass das Verständnis für Olarus Spielweise langsam aufgebraucht ist.

24. Min Nun bringen die Rumänen hier eine für ein Testspiel völlig unnötige Härte rein. Zunächst räumt Olaru nahe der Mittellinie Karabec ohne jede Chance auf den Ball ab, nur Sekunden später ist es erneut der Kapitän, der Meffert zu Fall bringt. Der Unparteiische spricht ein Machtwort und lässt das Spiel mit Schiedsrichterball fortführen.

22. Min Nahe des rechten Strafraumecks bekommt der HSV einen schmeichelhaften Freistoß zugesprochen. Muheim serviert, findet aber nur den Kopf eines Gegenspielers.

20. Min Rund 20 Minuten sind gespielt und die Führung für den HSV geht bis hierhin in Ordnung, der offensiv mehr für das Spiel tut und defensiv wenig anbrennen ließ.

12. Min Ein herrlicher Treffer bringt den HSV in Front! Zunächst befreien sich die Rothosen mit etwas Glück aus dem hohen Pressing des Gegners. Anschließend spielt Richter einen tollen öffnenden Ball, der sich nahe der Mittellinie auf die Reise macht, Radunovic mit einer feinen Finte aussteigen lässt und im Strafraum schließlich ins lange Eck vollstreckt.

12. Min Tor für den HSV! Sahiti besorgt per Einzelaktion die Führung!

9. Min Muheim bringt eine Flanke von der linken Seite, die Popescu akrobatisch nur knapp neben das Tor lenkt. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

8. Min Die Rumänen setzen den HSV im Aufbauspiel früh unter Druck. Für die Hamburger wird es darauf ankommen, gegen das hohe Pressing Lösungen zu finden.

3. Min Erneut geht es über rechts, diesmal macht Sahiti drei Übersteiger und legt ab für Richter, der es mit links aus der Distanz versucht, aber an Keeper Udrea scheitert. Durchaus offensiver Beginn des HSV hier.

2. Min Karabec spielt einen klasse Außenristpass in den Lauf von Mikelbrencis, der Platz hat, dann aber resolut abgegrätscht wird. Daraufhin bleibt der Franzose kurz liegen, kann aber weitermachen.

Anpfiff!