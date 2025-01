Ganz entspannt verfolgte Davie Selke am Montag den 2:0-Erfolg gegen Alemannia Aachen in Belek vom Spielfeldrand aus. Der HSV-Angreifer wurde gegen den Drittligisten geschont und soll erst am Freitag gegen FCSB Bukarest (13 Uhr) seine Jahrespremiere feiern. Die Fans des Vereins erhoffen sich auch abseits des Platzes bald frohe Kunde von Selke, der in Kürze mit den HSV-Verantwortlichen über einen neuen Vertag sprechen wird. Wie stehen die Chancen des Vereins? Gegenüber der MOPO äußerte sich Selke nun erstmals zu seinen Plänen.