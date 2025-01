Sturm-Alarm! Sorgen um Torjäger Selke – HSV lässt Angreifer einfliegen

Tag vier des HSV-Trainingslagers in Belek – und neue Sorgen! Als die Profis am Dienstag zu ihrer Vormittagseinheit auf den Platz marschierten, fehlten Keeper Daniel Heuer Fernandes und Angreifer Davie Selke. Vor allem letzterer macht Sorgen, denn plötzlich herrscht Sturm-Alarm beim HSV! Die Hamburger lassen deshalb sogar Nachwuchsstürmer Omar Sillah im Verlaufe des Tages in die Türkei einfliegen.

Während bei Heuer Fernandes lediglich die Belastung gesteuert werden soll und bei dem Schlussmann offenbar kein Grund zur Sorge besteht, leidet Selke unter muskulären Problemen im Oberschenkel. Schon am Montag, beim 2:0 im Test gegen Aachen, fehlte der beste HSV-Angreifer der Saison (zehn Hinrundentore in Liga zwei).

Selke plagen muskulären Problemen im Oberschenkel

Offen, wann Selke wieder trainieren kann. Durchaus möglich, dass er während der Tage in Belek nicht mehr auf den Platz zurückkehren wird. Am Samstag fliegt der HSV-Tross dann zurück nach Hamburg. Immerhin soll Selkes Einsatz zum Rückrundenstart gegen Köln (18.1.) aktuell nicht gefährdet sein.

Momentan ist die Situation im HSV-Angriff allerdings alles andere als optimal. Denn neben Selke, der in Belek gegenüber der MOPO über seine Zukunftspläne und den Vertragspoker mit dem HSV gesprochen hat, ist auch Ransford Königsdörffer noch nicht einsatzfähig.

Königsdörffer und Selke sind aktuell nicht einsatzbereit

Der Deutsch-Ghanaer, der sich kurz vor der Winterpause muskuläre Probleme zuzog und im letzten Spiel des Jahres gegen Fürth fehlte, konnte in Belek noch keine Teameinheit absolvieren und trainiert lediglich individuell.

Robert Glatzel ist zwar in der Türkei dabei, wird nach seiner Hüft-OP aber noch voraussichtlich bis März fehlen. Klar, dass der HSV Selke in Watte packt. Sein Ausfall hätte derzeit wohl katastrophale Folgen.

U21-Knipser Omar Sillah reist nach Belek nach

Da in Belek mit Otto Stange allerdings aktuell nur noch ein richtiger Angreifer zur Verfügung steht, fliegt nun U21-Knipser Omar Sillah ein. Der 21-Jährige traf in dieser Saison in der Regionalliga in 20 Partien 13 Mal – und dürfte am Freitag bei den Profis im Abschlusstest des Winters gegen FCSB Bukarest (13 Uhr) zum Einsatz kommen.