HSV – Enschede im Liveticker: Wer überzeugt im Geheimtest im Volkspark?

Der HSV absolviert an diesem Mittwoch im Rahmen der Länderspielpause ein geheimes Testspiel. Gegner im Volkspark für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart ist der niederländische Erstligist Twente Entschede, der aktuell auf Platz fünf der Eredivisie steht. Für die Hamburger geht es dabei vor allem darum, wichtige Erkenntnisse in einer sportlich schwierigen Phase in der 2. Bundesliga zu erlangen. Das Spiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, mit dem MOPO-Liveticker aber verpassen Sie keine wichtigen Szenen der Partie.

Das Testspiel im Liveticker