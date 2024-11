Beim Geheimtest: Drei HSV-Comebacks im Volkspark

Auf bis zu sieben Profis musste HSV-Trainer Steffen Baumgart in der Zweiten Liga zuletzt verzichten. Doch so langsam ändert sich das Bild wieder. Beim 1:3 am vergangenen Freitag in Braunschweig meldeten sich bereits Sebastian Schonlau und Jonas Meffert zurück im Team. Nun gibt es die nächsten Comebacks. Diesmal sogar gleich drei.

Um 11 Uhr stand am Montag das erste Mannschaftstraining der Woche im Volkspark auf dem Programm. Obwohl aktuell fünf Profis mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind und Jean-Luc Dompé zum Wochenstart noch geschont wurde, waren insgesamt 21 Feldspieler dabei. Dazu gehörten allerdings auch einige Akteuere aus dem Nachwuchs.

Hefti hat die vergangenen sechs Spiele beim HSV verpasst

Erfreulich: Mit Silvan Hefti, Dennis Hadzikadunic und Emir Sahiti zogen drei Profis, die zuletzt bei den Spielen noch verletzt zuschauen mussten, das volle Programm durch. Innenverteidiger Hadzikadunic hatte die vergangenen fünf Pflichtspiele aufgrund einer Kapselverletzung verpasst, Offensivspieler Sahiti musste mit einer Sprungverletzung vier Spiele aussetzen, bei Rechtsverteidiger Hefti (Rückenprobleme) gab es sogar eine Zwangspause von sechs Spielen. Nun ist die Leidenszeit für das Trio vorbei.

Am Mittwoch gibt es beim HSV einen nicht öffentlichen Test gegen einen niederländischen Erstligisten. Dann sollen Hadzikadunic, Sahiti und Hefti wieder auf dem Platz dabei sein. Laut Trainer Steffen Baumgart sollen alle drei in dem Geheimtest zum Einsatz kommen und damit dann ihr Comeback feiern.

Das könnte Sie auch interessieren: Jetzt patzen auch noch die HSV-Leader! Baumgart von Fehlerkette genervt

Sollte es keine Probleme geben, wird das Trio dann auch beim nächsten Liga-Spiel am 23. November gegen den FC Schalke 04 wieder zum HSV-Kader gehören. Damit hätte Baumgart wieder drei Optionen mehr zur Auswahl. Im Normalfall würden dann nur noch Robert Glatzel und Ludovit Reis auf der Verletztenliste beim HSV stehen.