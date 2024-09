HSV – Paderborn 2:2: Wildes Hin und Her! Selke trifft zum erneuten Ausgleich!

Der HSV will nach zuletzt zwei deutlichen Siegen im Volksparkstadion seine Heimstärke weiter ausbauen. Dabei trifft die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart mit dem SC Paderborn auf einen langjährigen Ex-Verein des Coaches – und dazu auf eine Top-Mannschaft der 2. Bundesliga. Die Hamburger wollen den Gästen, die noch immer ungeschlagen in dieser Saison sind, ihre erste Niederlage zufügen. Anstoß im Volkspark ist um 13 Uhr, mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtigen Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker

73. Min Hadzikadunic schubst Ansah zentral vor dem eigenen Strafraum weg. Das könnte gefährlich werden.

72. Min Diese Partie ist noch lange nicht fertig. Pherai lässt Michel mit einer lässigen Bewegung auf der linken Seite aussteigen, schießt aber knapp links am Tor vorbei.

70. Min Und direkt auch ein Dreifachwechsel in der HSV-Offensive: Dompé, Pherai und Baldé ersetzen im Angriff nun Karabec, Katterbach und Sahiti.

69. Min Nächste Verwarnung beim HSV: Elfadli kommt zu spät gegen Keeper Boevink und sieht Gelb.

68. Min Paderborn reagiert direkt und tauscht erstmals aus. Baur kommt für Kostons in die Partie.

67. Min Und da ist es passiert: Selke trifft zum 2:2! Selke leitet die Situation selbst mit ein, Elfadli bedient Katterbach auf der linken Seite. Seine Flanke ist perfekt auf den ersten Pfosten, wo Selke per Flugkopfball erstklassig einköpft. Und pünktlich zum Ausgleich scheint nun auch die Sonne wieder über dem Stadion.

67. Min Tor für den HSV! Selke trifft zum erneuten Ausgleich!

65. Min Es ist jetzt ein wildes Hin und Her. Es wäre nicht überraschend, wenn hier gleich noch deutlich mehr Tore fallen.

63. Min Der fällige Freistoß ist zu ungefährlich und fliegt nur halbhoch in die Mitte. Der HSV wirkt jetzt deutlich mehr von der Rolle als nach dem 0:1, muss erst mal wieder zurück ins Spiel finden.

62. Min Nächste Verwarnung in diesem Spiel: Obermair zieht und zerrt an Katterbach und kassiert Gelb.

60. Min Was für ein riesiger Patzer von HSV-Torhüter Raab! Nach einem langen Ball eilt Raab aus seinem Tor, trifft die Kugel aber nicht richtig. Er spielt aus wenigen Metern direkt in den Fuß von Bilbija, der sich den Ball kurz zurechtlegt und dann aus 30 Metern über Raab hinweg ins leere Tor zirkelt.

60. Min Tor für Paderborn! Bilbija stellt den Vorsprung wieder her!

58. Min Der Regen wird immer stärker, es schüttet jetzt kräftig im Volkspark. Natürlich wird dadurch auch der Rasen nasser und rutschiger.

57. Min Selke fast mit dem 2:1! Sahiti steckt auf der rechten Seite durch auf Selke, der an der Grundlinie in die Mitte marschiert und aus spitzem Winkel sein Glück versucht. Boevink macht die kurze Ecke zu und pariert den Schuss.

55. Min Das ist genau die Antwort, die man sich in Hamburg erhofft hatte. Plötzlich ist alles wieder offen, der Schock durch den Bilbija-Treffer schnell verdaut.

54. Min Der HSV gleicht postwendend aus! Die Hamburger führen einen Einwurf auf der rechten Seite schnell aus, Karabec schickt Glatzel mit einem Steilpass. Der Torjäger schließt überlegt ab und schießt Keeper Boevink aus 14 Metern durch die Beine – und zum umjubelten 1:1 ins Tor.

54. Min Tor für den HSV! Glatzel trifft zum Ausgleich!

Robert Glatzel traf kurz nach dem Rückstand zum 1:1-Ausgleich. WITTERS Robert Glatzel traf kurz nach dem Rückstand zum 1:1-Ausgleich.

52. Min Obermair bringt eine Freistoßflanke scharf in die Mitte, wo Schonlau aber per Kopf klären kann. Keine Gefahr für den HSV.

51. Min Baumgart reagiert und schickt seine prominent besetzte Bank zum Warmlaufen. Genügend Optionen im Angriff – etwa Königsdörffer, Dompé oder Baldé – hat der HSV ja noch als Joker.

49. Min Jetzt dürfte das hier natürlich ein ganz anderes Spiel werden als vor der Pause. Plötzlich ist der HSV kräftig unter Druck und muss jetzt noch mehr nach vorne machen als in der ersten Halbzeit.

47. Min Wieder einmal ist es Bilbija, der den HSV so gerne geärgert hat in den vergangenen Duellen – und der sich übrigens hier in Hamburg einst nicht durchsetzen konnte.

46. Min Paderborn führt in Hamburg! Und es hat genau 53 Sekunden gedauert, bis wieder einmal Bilbija zum umjubelten Torschützen wird. Sahiti verliert den Ball auf der Außenbahn, der SCP schaltet schnell um über Michel, der Zehnter im Strafraum in Szene setzt. Er leitet die Kugel weiter auf Bilbija, dessen Versuch aus der Drehung HSV-Keeper Raab überrascht und aus zehn Metern platziert rechts ins Tor kullert. Muheim kann ihn nicht entscheidend stören.

46. Min Tor für Paderborn! Bilbija trifft zum 0:1!

Matheo Raab kann nur hinterherschauen: Filip Bilbija erzielt das 1:0 für Paderborn. WITTERS Matheo Raab kann nur hinterherschauen: Filip Bilbija erzielt das 1:0 für Paderborn.

46. Min Das Spiel läuft wieder. Beide Teams sind zunächst personell unverändert.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause in Hamburg! Nach 45 Minuten steht es 0:0 zwischen dem HSV und dem SC Paderborn, wobei die Gastgeber die klar bessere Mannschaft waren. Für das Führungstor hat es aber nicht gereicht, weil Sebastian Schonlau (22.), Dennis Hadzikadunic (30.) oder Miro Muheim (32.) die bislang besten Gelegenheiten vergaben. Insgesamt dominiert der HSV zwar das Spiel, kann das aber noch nicht auf die Anzeigetafel bringen. Dafür sind allerdings ja auch noch 45 weitere Minuten Zeit. In einer Viertelstunde geht’s weiter!

Halbzeit!

45.+5 Min Mit dem Pausenpfiff gibt es noch mal eine strittige Szene. Der HSV erobert den Ball in der eigenen Hälfte und will kontern, spielt Drei-gegen-drei. Schiedsrichter Badstübner pfeift allerdings zur Halbzeit – sehr zum Ärger des HSV und Coach Baumgart. Das hätte noch mal eine aussichtsreiche Chance werden können.

45.+4 Min Allzu viel wird hier wohl nicht mehr passieren. Es spricht alles für ein 0:0 zur Halbzeit.

45.+2 Min Mit Eisbeuteln im Nacken und ganz viel Wasser im Gesicht wird Hadzikadunic behandelt. Er steht wieder, wirkt aber noch etwas neben sich. Allerdings wird er weiterspielen.

45.+1 Min Hadzikadunic wurde von einer Ansah-Flanke mitten im Gesicht getroffen und geht benommen zu Boden. Schiedsrichter Badstübner winkt hektisch die Betreuer zu sich.

45. Min Drei Minuten werden nachgespielt. Die Partie trudelt so langsam in die Pause aus.

43. Min Auch auf Seiten des HSV gibt es nun die erste Verwarnung: Karabec holt sich Gelb ab, weil er im Mittelfeld gegen Bilbija unsauber von hinten kommt. Es ist seine erste in dieser Saison.

41. Min Der HSV kombiniert sich auf engstem Raum in den gegnerischen Strafraum, wo es Elfadli dann aber zu verspielt macht und die Kugel verliert. Da war mehr drin aus Sicht der Hamburger.

39. Min Hoppla! SCP-Schlussmann Boevink unterläuft ein Fehlpass in der Vorwärtsbewegung, den Sahiti prompt ausnutzt und aus fast 40 Metern auf das halbleere Tor zielt. Der Schuss geht aber einige Meter rechts vorbei.

38. Min Sieben Minuten noch bis zur Pause. Der ganz große Offensivdruck der Hamburger ist wieder etwas abgeflacht, stattdessen darf Castaneda mal aus 18 Metern abschließen. Der Flachschuss ist ungefährlich für Raab.

36. Min Die beiden Teams nutzen die aktuelle Unterbrechung für eine Trink- und Taktikpause. Es scheint aber zumindest vorerst weiterzugehen bei Kostons.

35. Min Das sah nicht gut aus. Kostons liegt verletzt am Boden, weil er infolge eines Luftzweikampfs mit Muheim unglücklich auf der Hüfte aufgeprallt ist. Er wird behandelt.

34. Min In dieser Phase spielt der HSV ganz klar auf das 1:0, macht aber gleichzeitig hinten etwas mehr auf und lässt Paderborn die Chance zum Kontern. Es ist jetzt ein offeneres Spiel als noch zu Beginn.

32. Min Katterbach beweist eine klasse Übersicht und setzt Muheim auf der rechten Seite per Steilpass in Szene, der aus vollem Lauf direkt aufs Tor schießt. Er trifft mit dem Flachschuss nur das Außennetz.

30. Min Hadzikadunic! Die Ecke von Muheim ist punktgenau auf den Kopf des Innenverteidigers, der mit seinem Kopfball aus zehn Metern Boevink zu einer ganz starken Parade zwingt.

29. Min Der HSV erhöht den Druck und hat nun Vorstöße im Minutentakt. Dieses Mal schickt Sahiti Glatzel, der den nächsten Eckstoß rausholt.

Noah Katterbach setzt sich gegen Koen Kostons (r.) durch. WITTERS Noah Katterbach setzt sich gegen Koen Kostons (r.) durch.

28. Min Selke köpft beim fälligen Freistoß aus 15 Metern aufs Tor, bekommt abermals nicht genug Druck hinter den Versuch und liefert Torhüter Boevink damit einen dankbaren Ball direkt in die Arme.

27. Min Und nun gibt’s auch prompt die erste Gelbe Karte: Katterbach ist auf dem linken Flügel durch und wird von Curda an der Grundlinie gestoppt. Das zieht die erste Verwarnung nach sich.

26. Min Die Zweikämpfe werden in dieser Phase gerade härter, Schiedsrichter Badstübner muss immer wieder ins Gespräch gehen und hat jetzt viel Kommunikationsarbeit.

24. Min Hartes Einsteigen von Sahiti gegen Castaneda, der im gegnerischen Strafraum zu spät kommt und ihn mit den Stollen am Fuß trifft. Er kommt aber noch ohne Gelbe Karte davon.

22. Min Erste Riesenchance für den HSV! Muheim tritt einen Eckball von der linken Seite auf den kurzen Pfosten, wo Schonlau lauert und den Ball aus einem Meter reinstochern will. Keeper Boevink pariert klasse, auch Schonlaus zweiten Versuch lenkt er gerade noch so um den Pfosten. Sehr gute Doppelchance für den HSV-Kapitän!

21. Min Die ganz hochkarätigen Chancen fehlen noch, aber das Übergewicht des HSV ist weiterhin spürbar. Immer wieder dringen die Hamburger bis nach vorne durch, es fehlt jedoch meist am letzten Pass oder am platzierten Torschuss.

19. Min Gut gespielt! Selke setzt sich im Zentrum durch und setzt dann Sahiti auf der rechten Seite ein, der völlig alleine gelassen wurde. Sein Flachschuss ist allerdings wenig druckvoll, die Paderborner Abwehr kann den Ball noch vor dem eigenen Keeper erfolgreich aus dem Strafraum schlagen.

18. Min Immer wieder probiert es Paderborn mit schnellen Vorstößen über die Flügel. Bislang ist das aber noch nicht das Erfolgsrezept für die Gäste. Der HSV wiederum setzt auf ruhigen Aufbau tief aus der eigenen Abwehr heraus.

16. Min Was war das denn? Raab spielt Meffert kurz an, der die Kugel mit viel zu viel Geschwindigkeit zurück zu seinem Keeper spielt. Zentral vor dem eigenen Tor verspringt Raab die Kugel, Bilbija geht dazwischen und stört ihn, kann den Ball aber auch nicht richtig kontrollieren. In höchster Not klärt Raab schließlich aus der Gefahrenzone. Glück für den HSV!

HSV-Keeper Matheo Raab eilt in letzter Sekunde zur Rettung gegen Filip Bilbija. WITTERS HSV-Keeper Matheo Raab eilt in letzter Sekunde zur Rettung gegen Filip Bilbija.

15. Min Der Regen hat wieder ein bisschen eingesetzt. Das ändert aber nichts daran, dass die Hausherren weiter die Partie bestimmen und den Paderbornern mit fast zwei Dritteln Ballbesitz kaum eine Chance aufs Spielgerät lassen.

13. Min Ähnliche Situation nun auf der Gegenseite, nachdem Elfadli Castaneda mit zu viel Körpereinsatz abgeräumt hat. Obermair macht’s direkt, stellt Raab allerdings vor keine großen Probleme.

12. Min Gute Chance! Meffert tritt den Freistoß als scharfe Flanke direkt aufs Tor, Boevink kann nur hoch in die Luft fausten. Glatzel lauert und köpft im Nachsetzen deutlich drüber.

11. Min Interessante Freistoßgelegenheit für den HSV, Karabec wurde von Götze knapp 25 Meter vor dem Tor zu Boden gezerrt.

9. Min Katterbach setzt sich sehr gut durch auf der linken Außenbahn und flankt von der Grundlinie, die Hereingabe ist aber nicht optimal. Der SCP kann klären.

8. Min Für Zehnter geht es weiter und der HSV hat inzwischen das Spiel an sich gerissen. Die Kugel läuft fast ausschließlich durch die Reihen der Hamburger, die in orange spielenden Paderborner laufen viel hinterher.

Jonas Meffert (r.) im Zweikampf mit Filip Bilbija WITTERS Jonas Meffert (r.) im Zweikampf mit Filip Bilbija

6. Min Die Partie ist unterbrochen, weil Zehnter an Boden liegt. Er hat sich beim Versuch, eine Flanke zu blocken, offenbar vertreten und hält sich den rechten Fuß.

5. Min Auch der HSV nähert sich zum ersten Mal dem gegnerischen Strafraum an. Katterbach findet Sahiti in der Mitte, der ablegt für Muheim. Sein Schuss aus 20 Metern wird allerdings abgeblockt.

3. Min Bilbija probiert es aus der Distanz, kriegt aber nicht genügend Druck hinter den Schuss. Kein Problem für HSV-Keeper Raab.

2. Min Erste Annäherung nach vorne für die Gäste, Ansah flankt mal von der linken Seite flach in die Mitte. Muheim klärt zur ersten Ecke.

1. Min Es geht los im Volksparkstadion!

Anpfiff!