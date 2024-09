HSV – Regensburg im Liveticker: Schießt sich Hamburg zurück in die Spitzengruppe?

Der HSV hofft auf die Rückkehr in die Spitzengruppe der 2. Bundesliga. Im Heimspiel gegen Jahn Regensburg will die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart die bisher durchschnittliche Bilanz in dieser Saison aufbessern und vor den eigenen Fans wieder auf einen der vorderen Plätze springen. Zuletzt gelang den Hamburgern hier im Volksparkstadion schon ein furioses 4:1 gegen Preußen Münster am vergangenen Spieltag. Und dieses Mal? Anstoß ist um 13.30 Uhr, mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtigen Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker