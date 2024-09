HSV knackt nächste Fan-Marke – und jagt Rekord von Kompany und van der Vaart

Der Boom hält auch in der neuen Spielzeit unvermindert an. Zwei Mal durfte der HSV in dieser Saison bislang im Volkspark ran, sowohl gegen Hertha (1:1), als auch gegen Münster (4:1) war die Hütte mit 57.000 anwesenden Fans ausverkauft. Ganz so voll wird es am Sonntag (13.30 Uhr, live bei Sky) gegen Regensburg zwar nicht. Trotzdem knackt der Verein eine beeindruckende Marke.

Auf seine Fans kann sich der HSV verlassen. Mehr als 56.100 Fans strömten in der vergangenen Saison im Schnitt zu den Heimspielen und sorgten damit für einen neuen Klubrekord. Ein Trend, der sich in dieser Saison nahtlos fortsetzte.

Dennoch: Die Serie der ausverkauften Spiele dürfte am Sonntag erstmal enden. Rund 51.000 Tickets setzte der HSV für das Duell gegen den Jahn bislang ab, noch sind Tickets ab 30 Euro erhältlich. Beachtlich aber: Bereits zum 30. Mal in Folge wird der Verein mehr als 50.000 Anhänger im Volkspark begrüßen! Letztmals blieb der HSV vor zwei Jahren, am 17. September 2022 gegen Düsseldorf, unter der magischen Marke. Damals waren 49.616 Fans dabei.

Der HSV jagt seinen eigenen Rekord

Seitdem steht immer die fünf vorn. Einen regelmäßigen Fan-Zustrom dieser Art gab es in der ruhmreichen Vereinsgeschichte des HSV davor erst ein einziges Mal. Zwischen August 2006 und Mai 2009 kamen in 48 Heimspielen hintereinander mehr als 50.000 Zuschauer zu den HSV-Heimspielen. Damals war der Verein allerdings noch Dauergast in den europäischen Wettbewerben.

Vom Zauberfußball der damals beim HSV spielenden Rafael van der Vaart, Vincent Kompany, Jerome Boateng oder Nigel de Jong ist der Verein dieser Tage zwar weit entfernt. Die Fan-Begeisterung aber soll ein wichtiges Puzzle-Stück auf dem beabsichtigten Weg zurück in die Bundesliga sein.