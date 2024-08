7:1-Sieg im Pokal! HSV macht’s in Meppen ganz deutlich

Der HSV hat souverän die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart setzte sich in Runde eins beim Regionalliga-Klub SV Meppen ganz klar mit 7:1 (2:0) durch und bleibt damit in dieser Saison weiter ungeschlagen. Immanuel Pherai (17./59.), Miro Muheim (31.), Joker Davie Selke (56.), Youngster Fabio Baldé (71.), Robert Glatzel (89.) sowie ein Eigentor (60.) sorgten für die Treffer der Hamburger, die einen über 90 Minuten hinweg sehr konzentrierten und seriösen Auftritt beim Viertligisten zeigten.

Die mit etwas mehr als 13.000 Zuschauern gefüllte Hänsch-Arena war randvoll, die Mehrzahl der Fans hatte Lust auf eine Pokal-Sensation am Sonntagabend. Und so trat der Underdog auch auf: frech, mutig und mit der ersten Chance. Luis Sprekelmeyer köpfte allerdings knapp über das Tor (11.).

Pherai bringt HSV in Führung – Muheim erhöht

Mit der ersten echten Gelegenheit in diesem Spiel lenkte der HSV die Partie dann aber in die gewünschte Bahn – Immanuel Pherai traf aus der Distanz zum 1:0 (17.). Spätestens ab jetzt waren die Hamburger die klar spielbestimmende Mannschaft und ließen Meppen kaum noch zum Zug kommen.

HSV-Profi Bakery Jatta beim Pokalspiel in Meppen. WITTERS HSV-Profi Bakery Jatta beim Pokalspiel in Meppen.

Die logische Folge war der zweite Treffer für den Favoriten aus der 2. Liga. Miro Muheim erzielte per direktem Freistoß in den Winkel ein Traumtor (31.) und ließ sich entsprechend von seinen Teamkollegen feiern. Bakery Jatta hätte dann sogar noch vor der Pause das dritte Tor nachlegen können, sein Treffer wurde aber wegen einer knappen Abseitsstellung nicht gegeben (41.).

Selke erzielt erstes HSV-Tor – auch Baldé trifft

Auch in der zweiten Hälfte, die nach einem kräftigen Pyro-Feuerwerk der HSV-Fans leicht verspätet begann, machte der HSV ähnlich spielfreudig weiter und legte die nächsten Treffer nach. Der eingewechselte Davie Selke, der für den angeschlagenen Bakery Jatta ins Spiel kam, traf mit seinem ersten Ballkontakt gerade mal 40 Sekunden nach Einwechslung zum 3:0 (56.).

Ludovit Reis (l.) herzt Startelf- und Tor-Debütant Fabio Baldé. imago/Kirchner-Media Ludovit Reis (l.) herzt Startelf- und Tor-Debütant Fabio Baldé.

Spätestens, als Pherai mit seinem zweiten Tor den Doppelpack perfekt gemacht hatte (59.), war die Begegnung entschieden. Nachdem Ransford Königsdörffer zunächst noch verpasste (69.), krönte Youngster Fabio Baldé sein Startelf-Debüt bei den Profis mit seinem allerersten Treffer für die Zweitliga-Mannschaft des HSV (71.).

HSV macht’s am Ende ganz deutlich in Meppen

Es war jetzt nur noch ein besseres Trainingsspiel für den HSV, der sich höchst seriös beim Regionalligisten durchsetzte und damit eine drohende Blamage in aller Deutlichkeit abwendete. Zu allem Überfluss unterlief Meppens Torhüter Julius Pünt dann auch noch ein Eigentor (80.) und auch der eingewechselte Robert Glatzel durfte bei seinem Comeback treffen (89.). Das 1:7 durch Daniel Haritonov (90.) war nur noch Ergebniskosmetik.

Sieben Tore in Meppen! Am Ende machte es der HSV ganz deutlich beim Viertligisten. WITTERS Sieben Tore in Meppen! Am Ende machte es der HSV ganz deutlich beim Viertligisten.

Nach dem Sieg in Köln (2:1) und dem Remis gegen Hertha BSC (1:1) bleibt der HSV in dieser Saison also weiter ungeschlagen und steht in beeindruckender Weise in der 2. Runde des DFB-Pokals, die übrigens am 29./30. Oktober ausgetragen wird. Auf welchen Gegner die Hamburger dann treffen, entscheidet sich bei der Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am 1. September (ab 17.10 Uhr, live im ZDF).

Das DFB-Pokal-Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90. Min Ehrentor für Meppen! Mit dem ersten und zugleich letzten echten Torschuss macht der eingewechselte Haritonov das viel umjubelte 1:7 und lässt doch noch einmal die Tormusik im Stadion erklingen. Die heimischen Fans freut’s – auch wenn das natürlich nichts mehr ändert.

90. Min Tor für Meppen! Haritonov macht das 1:7!

89. Min Jetzt hat auch Glatzel sein Tor! Nach einer Ecke von der rechten Seite steigt Glatzel am höchsten und köpft aus vier Metern mit ganz viel Wucht ins Tor ein.

89. Min Tor für den HSV! Glatzel macht das 7:0!

Bei seinem Comeback im HSV-Trikot traf auch Robert Glatzel zum zwischenzeitlichen 7:0 in Meppen. IMAGO/Werner Scholz Bei seinem Comeback im HSV-Trikot traf auch Robert Glatzel zum zwischenzeitlichen 7:0 in Meppen.

88. Min Auch Glatzel probiert’s noch mal und würde gerne sein Comeback-Tor haben, trifft aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz.

86. Min Die nächste Partie, das sei bei diesem Spielstand schon einmal erlaubt, bestreitet der HSV bereits am Freitagabend (18.30 Uhr) in Hannover. Die zweite Runde im DFB-Pokal steht erst am letzten Oktober-Wochenende an.

85. Min Fünf Minuten sind noch zu spielen. Beide Mannschaften geben jetzt nicht mehr Vollgas, sondern wollen das Ganze über die Bühne bringen.

83. Min Das Spiel ist natürlich längst entschieden. Für den HSV ist es nicht mehr weit entfernt von einer intensiveren Trainingseinheit, man probiert jetzt viel aus und lässt das Spiel entspannt austrudeln.

81. Min Jetzt hat sich auch die Stimmung im Stadion zwar etwas beruhigt, die Fans verlassen die Partie aber nicht vorzeitig. Sie feiern ihre Mannschaft trotz des 0:6.

80. Min Jetzt kommt alles zusammen beim SV Meppen. Möller spielt einen eigentlich völlig harmlosen Rückpass auf Torhüter Pünt, dem die Kugel verspringt – er lenkt sie ins eigene Tor. Es ist ein gebrauchter Tag für den Viertligisten.

80. Min Tor für den HSV! Meppen unterläuft ein Eigentor zum 0:6!

Meppens Keeper Julius Pünt (r.) kann’s nicht fassen: Er trifft den Ball nicht richtig, die Kugel kullert zum 0:6-Eigentor über die Linie. IMAGO/Werner Scholz Meppens Keeper Julius Pünt (r.) kann’s nicht fassen: Er trifft den Ball nicht richtig, die Kugel kullert zum 0:6-Eigentor über die Linie.

78. Min Bei Meppen darf Haritonov, der bisher einzige Torschütze des SVM in dieser Saison, noch mitmachen. Touglo geht für ihn runter.

77. Min Eine knappe Viertelstunde ist noch auf der Uhr und die Gastgeber in Meppen besingen ungeachtet des Zwischenstandes einen versöhnlichen Pokal-Abend. Viel am Ausgang ausrichten können sie und ihre Spieler nicht mehr.

75. Min Jetzt ist er wieder dabei, Glatzel kommt für Torschütze Baldé. Außerdem ersetzt Heyer den Doppeltorschützen Pherai.

74. Min Beim HSV wird es gleich noch ein Comeback geben: Glatzel steht nach einigen Wochen Verletzungspause bereit für seine Rückkehr.

72. Min Für den jungen Baldé ist es ebenfalls das erste Pflichtspieltor für die HSV-Profis – er belohnt sich hier für ein starkes Startelf-Debüt im Zweitliga-Team.

71. Min Jetzt darf jeder mal ran: Youngster Baldé macht das fünfte Tor! Der HSV darf kontern, Pherai nimmt ganz viel Tempo auf der rechten Seite auf und zieht nach innen. Zentral vor dem Tor legt er noch mal quer auf Baldé, der dort ganz alleine lauert und platziert rechts oben einschieben darf.

71. Min Tor für den HSV! Baldé erhöht auf 5:0!

Fabio Baldé erzielte in Meppen sein erstes Profitor für den HSV. WITTERS Fabio Baldé erzielte in Meppen sein erstes Profitor für den HSV.

70. Min Bei Meppen gibt es noch mal einen Wechsel: Zumdieck darf noch ein bisschen Pokal-Luft schnuppern, für Prasse ist der Abend beendet.

69. Min Königsdörffer hat das fünfte Tor auf dem Fuß! Der HSV kombiniert sich beinahe nach Belieben durch die Meppener Hintermannschaft, diesmal über die rechte Seite. Selke setzt sich durch und legt von der Grundlinie ab auf Königsdörffer, dessen Flachschuss aus zehn Metern von Torhüter Pünt entschärft wird.

67. Min Baldé startet auf der linken Seite nach einem langen Poreba-Zuspiel und wäre alleine durch, stand aber im Abseits. Sonst wäre das eine gute Gelegenheit geworden.

66. Min Auch die optimistischsten Anhänger des Regionalligisten dürften einsehen, dass die Partie entschieden sein dürfte. Zu konzentriert ist der Auftritt des HSV, zu groß ist der Klassenunterschied der beiden Teams und zu deutlich ist schlichtweg auch der Zwischenstand.

64. Min Auch der HSV tauscht zweifach: Meffert und Muheim haben vorzeitig Feierabend, Poreba und Katterbach bekommen noch eine knappe halbe Stunde.

63. Min Und Meppen wechselt direkt auch doppelt aus: Möller und Demaj ersetzen Evseev und Wensing.

62. Min Weil er sich wiederholt beschwert und dann auch noch den Ball verärgert wegschlägt, sieht Touglo nun die Gelbe Karte.

60. Min Meppen muss in dieser Phase aufpassen, keine Packung zu kriegen. Der HSV spielt jetzt sogar auf das fünfte Tor, die Hausherren wirkten derzeit überfordert mit dem Zweitligisten.

59. Min Jetzt wird’s langsam deutlich: Der HSV macht sogar das vierte Tor! Nach einer Ecke von der rechten Seite landet der Ball am ersten Pfosten bei Selke, der die Kugel mit dem Oberschenkel nicht richtig kontrollieren kann. Dadurch flippert der Ball durch den Fünfmeterraum, Pherai schaltet am schnellsten und vollstreckt mit viel Wucht zum 4:0.

59. Min Tor für den HSV! Pherai erhöht auf 4:0!

Davie Selke (l.) klatscht mit Doppelpacker Immanuel Pherai ab. WITTERS Davie Selke (l.) klatscht mit Doppelpacker Immanuel Pherai ab.

57. Min Für Sommer-Zugang Selke ist es das erste Tor im Trikot des HSV. Handgestoppte 40 Sekunden lagen zwischen seiner Einwechslung und dem Treffer.

56. Min Mit dem ersten Ballkontakt erhöht Selke auf 3:0! Königsdörffer ist auf den rechten Flügel gerückt, marschiert bis zur Grundlinie und flankt ins Zentrum. Am Fünfmeterraum lauert Selke und drückt die Kugel über die Linie. Der Joker war gerade ein paar Sekunden im Spiel.

56. Min Tor für den HSV! Selke trifft zum 3:0!

HSV-Profi Davie Selke traf beim Pokalspiel in Meppen zum 3:0. WITTERS HSV-Profi Davie Selke traf beim Pokalspiel in Meppen zum 3:0.

55. Min Jetzt ist es offiziell: Selke kommt für Jatta aufs Feld.

54. Min Jatta ist zwar wieder zurück, setzt sich allerdings erneut auf den Rasen. Er kann wohl nicht weitermachen, Selke macht sich bereit.

52. Min In temporärer Unterzahl bleibt der HSV aber – wie schon im ersten Durchgang – das Team mit klar mehr Ballbesitz und Spielkontrolle. Die Seriosität haben die Gäste nicht in der Kabine verloren.

51. Min Jatta geht auf dem rechten Flügel ins Laufduell und wird abgedrängt. Dabei hat er sich offenbar ein bisschen wehgetan und bleibt am Boden liegen. Er wird abseits des Platzes behandelt, die Partie geht indes aber weiter.

49. Min Meppen will’s offenbar wieder etwas offensiver angehen, attackiert den HSV jetzt wieder sehr früh und steht insgesamt sehr hoch. Der Viertligist muss etwas tun, liegt immerhin mit 0:2 zurück.

47. Min Inzwischen haben sich die Anhänger im HSV-Block beruhigt, der schwarze und blaue Rauch ist nicht mehr so dicht und auch aus dem Gästeblock sieht man vermutlich wieder aufs Spielfeld.

46. Min Und jetzt geht es auch endlich weiter in Meppen. Der HSV ist unverändert, bei Meppen ist Schepp anstelle von Stuhlmacher neu dabei.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Es qualmt zwar immer noch massiv, Schiedsrichter Zwayer wird aber anpfeifen. Der Rauch zieht nach oben ab und nicht aufs Spielfeld.

Der Stadionsprecher warnt die HSV-Anhänger im Gästeblock: „Wie ihr wisst, ist Silvester erst am 31. Dezember.“ Daraufhin knallt es erneut.

Der Wiederbeginn verzögert sich abermals. HSV-Fans zünden kräftig Pyrotechnik, es knallt und raucht.

Die HSV-Fans zündete vor Wiederanpfiff kräftig Pyrotechnik. IMAGO/Werner Scholz Die HSV-Fans zündete vor Wiederanpfiff kräftig Pyrotechnik.

Pause in Meppen! Der HSV führt mit 2:0 beim SV Meppen und zeigt einen sehr konzentrierten und seriösen Auftritt beim Viertligisten. Während die Gastgeber anfangs noch frech nach vorne spielten und mit viel Lust in die Partie gingen, versetzte der HSV in Person von Immanuel Pherai (17.) den Hoffnungen des Regionalligisten schnell einen Dämpfer. Auch in der Folge blieben die Hamburger das dominante und spielbestimmende Team, das durch einen Traum-Freistoß von Miro Muheim (31.) das zweite Tor nachlegte und durch den Abseitstreffer von Bakery Jatta (41.) sogar noch höher hätten führen können. Geht das so weiter, steht dem HSV auf dem Weg in die zweite DFB-Pokal-Runde nicht mehr allzu viel im Wege. In einer Viertelstunde geht’s weiter!

Halbzeit!

45.+2 Min Beide Teams investieren jetzt nichts mehr, wollen die Zeit einfach nur noch überbrücken. Es dürfte mit diesem Resultat in die Pause gehen.

45. Min Zwei Minuten werden nachgespielt. Reis ist inzwischen zurück auf dem Feld.

44. Min Meppen nutzt die zahlenmäßige Überzahl, um mal wieder zu einem Abschluss zu kommen. Prasse hat viel Platz im Zentrum und darf aus der Distanz schießen, verzieht aber um ein paar Meter. Der Ball fliegt übers Tor.

43. Min Reis ist bei dem Crash wohl auf den Kopf gefallen und wird jetzt erst einmal abseits des Spielfeldes weiterbehandelt. Der HSV ist in Unterzahl.

42. Min Die Partie ist unterbrochen. Reis ist im eigenen Strafraum mit Heuer Fernandes zusammengeprallt und bleibt liegen. Das sah nicht gut aus.

41. Min Der HSV bejubelt bereits das dritte Tor, der Schiedsrichterassistent jedoch macht den Hamburgern einen Strich durch die Rechnung. Reis’ Distanzschuss kann Pünt nur nach vorne abwehren, Jatta ist zur Stelle und köpft ein. Er stand beim Schuss aber wohl hauchzart im Abseits. Einen Videobeweis gibt es in der ersten DFB-Pokal-Runde noch nicht, die Entscheidung steht also.

41. Min Tor für den HSV! Jatta erhöht auf 3:0 – der Treffer aber wird zurückgenommen!

Das 3:0 von Bakery Jatta zählte wegen einer Abseitsstellung nicht. WITTERS Das 3:0 von Bakery Jatta zählte wegen einer Abseitsstellung nicht.

40. Min Der HSV kombiniert sich geduldig durch die gegnerische Hälfte, vor dem Strafraum, wahlweise über die Außen, dann mal zurück – es erinnert gerade ein bisschen an eine Angriffssituation beim Handball. Meppen kommt aus der eigenen Abwehr kaum noch heraus.

38. Min Außennetz! Muheim führt eine kurze Ecke aus und spielt abermals einen Doppelpass mit Reis im Strafraum. Er kriegt die Kugel zurück und zieht aus spitzem Winkel voll durch, trifft aber nur das Außennetz.

37. Min Jatta und Reis kombinieren sich per Doppelpass auf rechts durch, Reis schließt letztlich im Strafraum ab. Der flache Versuch ist nicht schlecht, Pünt lenkt ihn aber gerade noch so um den Pfosten.

36. Min Der zweite Treffer fiel mitten in eine Phase, in der Meppen sich gerade wieder aufbäumen wollte. Jetzt ist der HSV wieder die ganz klar spielbestimmende Mannschaft.

34. Min Aktuell deutet vieles darauf hin, dass der HSV die Nummer hier in Meppen seriös über die Bühne bringen könnte. Der bisherige Auftritt zeigt den Klassenunterschied von zwei Ligen dann am Ende doch auf.

32. Min HSV-Coach Baumgart wird nach dem Torjubel direkt vom Unparteiischen Felix Zwayer ermahnt, offenbar hat es da einen kleinen Wortwechsel zwischen den Trainerbänken gegeben.

31. Min Der HSV führt mit 2:0 – und das ist ein wahrlich sehenswerter Treffer! Muheim legt sich den Ball 20 Meter vor dem Tor zurecht, schlenzt ihn über die Mauer und platziert ihn perfekt im linken Winkel. Keeper Pünt kann nur machtlos zusehen.

31. Min Tor für den HSV! Muheim erhöht auf 2:0!

HSV-Profi Miro Muheim wird für sein 2:0 in Meppen gefeiert. picture alliance/dpa | David Inderlied HSV-Profi Miro Muheim wird für sein 2:0 in Meppen gefeiert.

30. Min Erste Gelbe Karte in diesem Spiel: Sprekelmeyer stoppt Karabec mit einem Zupfen am Trikot und wird verwarnt.

29. Min Auf der anderen Seite startet Baldé einen Antritt auf dem linken Flügel und zieht mit all seinem Tempo vorbei bis an die Grundlinie. Im Rücken sieht er Königsdörffer, findet ihn mit seinem zu unpräzisen Pass aber nicht. Da war mehr drin.

28. Min Der HSV lässt sich in dieser Phase etwas fallen und zieht sich zurück. Das gibt dem SVM die Möglichkeit, das Spiel wieder mehr vom eigenen Strafraum weg zu verlagern.

26. Min Meppen hat eine seltene Gelegenheit zum Kontern, verliert den Ball aber schon im Mittelfeld wieder. Der erfrischende Eindruck des Regionalligisten aus der ersten Viertelstunde ist vollständig verschwunden.

25. Min Jatta, der auf der rechten Außenbahn aktiver wird, hat mal Platz zum Flanken. Er wartet einen Tick zu lange und gerät dann unter Druck, die Hereingabe landet im Nichts.

23. Min Mit dem Treffer hat der HSV die vollständige Spielkontrolle bekommen, hält die Partie jetzt vollständig in der Hälfte des Underdogs. So dürfte Steffen Baumgart das ganz gut gefallen.

22. Min Königsdörffer wird mal mit einem 40-Meter-Pass steil in den Strafraum geschickt, doch beim Zuspiel von Meffert stand der HSV-Angreifer im Abseits.

20. Min Das Tor gibt dem HSV spürbar Sicherheit. Seit Wiederanpfiff nach dem Treffer zirkuliert der Ball nur noch durch die Reihen der Hamburger, Meppen muss erst mal wieder zurück in die Partie finden.

18. Min Es war übrigens der allererste Abschluss in diesem Spiel von den Gästen. Viel effizienter hätte der HSV nicht sein können.

17. Min Der HSV liegt vorne! Pherai wird aus dem Mittelfeld mit dem Rücken zum Tor angespielt, legt sich den Ball einmal vor, dreht sich und schließt aus 20 Metern mit ganz viel Kraft im Fuß ab. Der Flachschuss ist perfekt platziert und lässt Keeper Pünt keine Chance. Ein schönes Tor!

17. Min Tor für den HSV! Pherai macht das 0:1!

Immanuel Pherai erzielt das 1:0. WITTERS Immanuel Pherai setzt an und platziert den Ball zum 1:0 im Tor.

16. Min Die erste Ecke für Hamburg ist eine Sache für Karabec, er findet jedoch keinen Mitspieler im Zentrum. Meppen kann direkt klären.

14. Min Auffällig ist, dass sich der HSV viele Fehler im Aufbau leistet. Ins letzte Drittel kamen die Gäste noch nicht so wirklich.

13. Min Der Viertligist präsentiert sich bisher ganz ordentlich, hält gut dagegen und lässt den HSV noch nicht richtig ins Spiel kommen.

11. Min Die erste Chance des Spiels gehört Meppen! Die Ecke fliegt nicht ungefährlich in die Mitte, Sprekelmeyer kommt aus knapp zehn Metern zum Kopfball – und setzt die Kugel aufs Tornetz.

Den ersten Abschluss hatte der SV Meppen per Kopf. WITTERS Den ersten Abschluss hatte der SV Meppen per Kopf.

10. Min Hoppla! Nach einem Einwurf von der rechten Seite fliegt der Ball unkontrolliert durch den Hamburger Strafraum. Jatta hilft hinten aus und klärt im eigenen Sechzehner, leistet sich allerdings einen Querschläger. Eckball.

8. Min Der HSV probiert es immer wieder über die linke Seite, Baldé und Muheim kommen allerdings selten durch. Meppen bearbeitet den linken Flügel des HSV bislang sehr ordentlich.

6. Min Hefti rutscht im Mittelfeld weg und verliert so den Anschluss an Evseev. Der Meppener kommt aber nicht ins Dribbling, weil er von Schonlau entscheidend gestört wird. Wichtiger Einsatz.

5. Min Meppen presst den HSV früh und setzt Heuer Fernandes im Spielaufbau immer wieder unter Druck. Zwar geht ein Raunen durchs Stadion, wenn „Ferro“ von den Hausherren angelaufen wird, er löst die Situationen aber jedes Mal problemlos.

4. Min 1800 Fans sind offiziell mit aus Hamburg angereist, mehr passen nicht in den Gästeblock. Der Akustik nach zu urteilen dürften noch ein, zwei HSV-Fans mehr hier im Stadion sein.

2. Min Direkt eine gute erste Freistoßgelegenheit für den Gastgeber, nachdem Karabec knapp 30 Meter zentral vor dem Tor die Hand an den Ball bekommen hat. Janssen macht’s flach unter der Mauer durch, aber Heuer Fernandes ist zur Stelle.

1. Min Der Ball rollt mit drei Minuten Verzögerung in der Hänsch-Arena!

Anpfiff!