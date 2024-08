HSV – Hertha 1:0: Königsdörffer trifft zur Führung – Reis vergibt XXL-Chance!

Der HSV hofft auf einen erfolgreichen Heim-Auftakt in die neue Saison. Nach dem 2:1-Sieg beim 1. FC Köln zum Saisonstart in der 2. Bundesliga steht für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart nun das erste Heimspiel im Volksparkstadion an. Mit Hertha BSC ist dabei direkt ein Mit-Aufstiegskandidat zu Gast, der seinerseits einen Fehlstart vermeiden möchte. Anstoß im ausverkauften Volkspark ist zur Topspiel-Uhrzeit um 20.30 Uhr, mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidende Szene der Partie.

Das Spiel im Liveticker

34. Min Der HSV hat die Partie weiter sehr gut unter Kontrolle und lässt Berlin kaum das eigene Spiel aufziehen. Der Ball läuft zu großen Teilen durch die Abwehr- und Mittelfeldreihen des HSV.

32. Min Karabec! Aus einer unübersichtlichen Situation im Strafraum heraus kommt der Neuzugang plötzlich an den Ball und spitzelt die Kugel in Richtung Tor, aber nicht mit der nötigen Wucht. Ernst im Hertha-Tor ist zur Stelle.

29. Min Auf der anderen Seite fliegen immer wieder Flanken, meistens von Winkler auf Rechtsaußen, in die Mitte. Wirklich gefährlich werden die Hereingaben der Berliner bislang noch sehr selten.

27. Min Kurios: Direkt nach der Parade eilt Ernst wütend zu seinen Vorderleuten, nimmt sich insbesondere Demme zur Brust. Ihm hat das Abwehrverhalten seiner Mitspieler offenbar überhaupt nicht gefallen.

26. Min XXL-Chance für Reis! Muheim setzt sich großartig durch und marschiert in den Strafraum hinein. Dort hat er das Auge für Reis, der am Elfmeterpunkt völlig alleine gelassen wird. Reis schließt ruhig und überlegt flach links unten ab, doch Hertha-Keeper Ernst pariert überragend.

24. Min Der HSV würde gerne den zweiten Treffer nachlegen. So langsam drehen die Gastgeber wieder auf, verschieben wieder weiter nach vorne.

23. Min Was war das denn? Dompé flankt von links aus dem Halbfeld in die Mitte, wo gleich zwei Hamburger zu Boden gehen – Karabec und Königsdörffer haben sich dort mutmaßlich gegenseitig behindert.

21. Min Der HSV hat sich jetzt ein wenig zurückgezogen und lässt die Hertha kommen. Aber: Die Hamburger können verteidigen. Und sie verteidigen bisher fehlerfrei.

19. Min Wieder geht es bei den Gästen über einen Standard, wieder über einen Eckball. Kenny schießt ihn scharf in die Mitte und zieht direkt aufs Tor, Heuer Fernandes hat jedoch aufgepasst und faustet den Ball raus.

18. Min Schonlau! Der Kapitän des HSV wird zentral im letzten Drittel angespielt und hat zu viel Zeit, um sich die Kugel zurechtzulegen. Sein Schuss aus fast 25 Metern hat viel Wucht, tischt einmal vor Keeper Ernst auf – und dieser lenkt ihn gerade noch so um den Pfosten.

16. Min Auf der anderen Seite probiert es Kempf aus 20 Metern einfach mal, doch auch bei ihm fehlen einige Meter, um den Ball überhaupt aufs Tor zu bringen.

15. Min Der HSV will nachlegen. Dompé rutscht am gegnerischen Strafraum von der linken Seite in die Mitte ziehend aus – und verzieht dadurch deutlich.

14. Min Ungefähr so hatte sich der HSV den Start ins erste Heimspiel vorgestellt. Das dürfte den Gastgeber nun natürlich Rückenwind geben für diese Partie, immerhin verdaut die Hertha gerade noch spürbar diesen Rückstand.

12. Min Verrückt: Königsdörffer hat in der gesamten vergangenen Saison zwei Treffer erzielt – an diesem noch sehr jungen zweiten Spieltag steht er nun schon bei drei Saisontoren.

11. Min Der HSV führt erneut früh – und erneut durch Ransford-Yeboah Königsdörffer! Der Doppeltorschütze aus Köln steht bei einer Jatta-Flanke von der rechten Seite perfekt in der Mitte, steigt am höchsten und köpft zentral aus sechs Metern ins Tor ein.

11. Min Tor für den HSV! Königsdörffer bringt die Hamburger mit 1:0 in Führung!

Ransford Königsdörffer (unten) bejubelt mit Ludovit Reis seinen Treffer gegen die Hertha. WITTERS Ransford Königsdörffer (unten) bejubelt mit Ludovit Reis seinen Treffer gegen die Hertha.

9. Min Jatta wird im Mittelfeld von Karbownik hart angegangen. Das hat auch die Zuschauer wachgerüttelt, die sich darüber lautstark beschweren. Schiedsrichter Gerach beruhigt die Gemüter und pfeift Freistoß.

7. Min Die Sicht hier im Stadion ist durch die Pyro-Show beim Einlauf noch immer stark eingeschränkt, so ein bisschen wie an einem nebligen, nasskalten Herbsttag. Tatsächlich zeigt das Thermometer allerdings noch immer deutlich über 20 Grad Celsius an.

6. Min Auch der HSV hat den ersten Eckstoß dieser Partie, Reis’ Hereingabe ist aber ähnlich ungefährlich. Ernst klärt mit einer Faust.

4. Min Die Gäste beginnen mutig und lassen den HSV in den ersten Minuten nicht so richtig zur Entfaltung kommen. Eine Ecke von Demme landet abermals in den Armen von Heuer Fernandes.

3. Min Erster Abschluss dieser Partie! Hertha kommt über die linke Seite, Maza wird am Strafraum angespielt und probiert es aus 18 Metern. Heuer Fernandes steht gut und hat keine Probleme.

1. Min Der Ball rollt, die Berliner stoßen an.

Anpfiff!