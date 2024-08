HSV-Gegner im Pokal: Wussten Sie das über Maradona und Meppen?

Zugegeben, ein Besuch des Hamburger Zweitligisten ist nicht ganz mit dem des FC Barcelona zu vergleichen. Der kam 1982 zu einem Freundschaftsspiel nach Meppen – und hatte einen gewissen Diego Armando Maradona dabei.

Was viele nicht wissen: Sein erstes Vereinsspiel auf europäischem Boden hat das argentinische Fußball-Idol (2020 verstorben) am 3. August 1982 im Emsland vor 22.000 ungläubigen Fans absolviert.

Maradona gab in Meppen sein Debüt für Barcelona

Für die Rekordsumme von 7,3 Millionen US-Dollar hatte Barcelona den damals 21-Jährigen von den Boca Juniors verpflichtet. Die Antrittsgage in Meppen (70.000 D-Mark) reichte für den Transfer also nicht ganz aus.

Das könnte Sie auch interessieren: Matthäus vergleich Musiala mit Maradona: Das ist seine Begründung

Barças Trainer Udo Lattek hielt sein Versprechen und stellte Maradona von Beginn an auf. Der damalige SVM-Coach Hans-Dieter Schmidt erinnerte sich in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Er musste von Polizisten aufs Spielfeld eskortiert werden, dann schnappte er sich einen Ball und fing an zu dribbeln. Fuß, Oberschenkel, Kopf, Nacken – alle möglichen Tricks.“

Ehrensache, dass Diego beim 5:0-Sieg in Meppen das erste Tor per Elfmeter selbst beisteuerte.