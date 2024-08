Enttäuschung in Hannover: HSV kassiert erste Niederlage

Der HSV hat die erste Niederlage der noch jungen Saison hinnehmen müssen. Nach einem Sieg und einem Remis verlor die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart am 3. Spieltag bei Hannover 96 verdient mit 0:1 (0:0). Sturm-Neuzugang Jessic Ngankam (49./Foulelfmeter) erzielte das Siegtor für 96, ein weiterer Treffer von Jannik Rochelt war vom VAR zuvor wegen eines Handspiels zurückgenommen worden (35.). Die Hamburger vergaben vor allem in der zweiten Halbzeit zu viele ihrer teils hochkarätigen Chancen und waren nach der Gelb-Roten Karte gegen Sebastian Schonlau in der Nachspielzeit (90.+3) zudem in Unterzahl.

Euphorisch wirkten die zahlreich angereisten Zuschauer in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover von Beginn an, die Stimmung war großartig. Einzig das Spiel konnte da lange Zeit nicht mithalten – die beiden Teams taten sich schwer, in die Partie zu finden, und fanden offensive über weite Strecken fast gar nicht statt.

Muheim mit bester Chance – VAR rettet HSV

Es dauerte bis zur 21. Minute, ehe das Spiel seine erste echte Torchance hatte. Miro Muheim scheiterte mit einem Freistoß aus großer Distanz jedoch an 96-Keeper Ron-Robert Zieler (21.), wenig später verfehlte Immanuel Pherai mit einem Flachschuss aus der zweiten Reihe das Tor knapp (23.).

Hannovers Jessic Ngankam (r.) im Duell mit HSV-Kapitän Sebastian Schonlau

Viel mehr hatte der HSV offensiv aber nicht aufzubieten im ersten Durchgang. Stattdessen wäre Hannover, das insgesamt mehr Spielanteile hatte, beinahe in Führung gegangen – den sehenswerten Treffer von Jannik Rochelt, der den Ball nach einem langen Pass über Daniel Heuer Fernandes hinweg lupfte, wurde vom Videoassistenten wegen eines Handspiels im Vorfeld allerdings aberkannt (35.).

Ngankam trifft per Elfmeter zur Führung

Dass die Partie torlos in die Pause ging, war daher keine Überraschung. In der zweiten Halbzeit hingegen änderte sich das Bild schnell: Es dauerte nur wenige Minuten, bis die Null auf der Anzeigetafel verschwand. Jessic Ngankam wurde von Sebastian Schonlau im Strafraum zu Fall gebracht und verwandelte den fälligen Elfmeter selbst zum 1:0 für Hannover (49.).

Frustrierte HSV-Profis in Hannover nach dem Führungstreffer der 96er.

Der Treffer war eine Art Wachmacher für den HSV, der jetzt in die Offensive schaltete. Die Chancen vergaben die Hamburger jedoch allesamt: Erst köpfte Startelf-Debütant Davie Selke knapp neben das Tor (55.), dann vergaben der Reihe nach Adam Karabec (63.), Lukasz Poreba (78.) und Sebastian Schonlau (82.) aus aussichtsreicher Position.

Schonlau sieht Gelb-Rot – HSV verliert bei 96

Weil der HSV aber auch in der Schlussphase trotz des eingewechselten Torjägers Robert Glatzel nicht mehr gefährlich vors Tor kam, musste er letztlich die erste Saisonniederlage hinnehmen. Zu allem Überfluss holte sich in der Nachspielzeit dann auch noch Kapitän Schonlau die Gelb-Rote Karte ab (90.+3).

Frust beim HSV: In Hannover gab's die erste Niederlage der Saison.

Die Hamburger können nun in den kommenden Wochen vor heimischer Kulisse Wiedergutmachung betreiben. Als nächstes stehen für das Baumgart-Team zwei Heimspiele gegen Münster und Regensburg an, beim ersten Auftritt aber wird der HSV ohne seinen Kapitän auskommen müssen.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+5 Min Es gibt wohl noch ein bisschen was obendrauf, weil der Platzverweis ein bisschen Verzögerung in die Nachspielzeit gebracht hat. Vielleicht eine Chance kriegen die Hamburger hier noch.

90.+4 Min Was geht noch in den letzten Augenblicken? Es laufen die letzten Momente der Partie. Und der HSV ist in Unterzahl.

90.+3 Min Jetzt kommt alles zusammen für den HSV. Glatzels Schuss wird abgeblockt, dann stoppt Schonlau einen Konter der 96er gegen Tresoldi. Das ist eine Gelbe Karte und es ist seine zweite in diesem Spiel. Gelb-Rot für den Kapitän.

90.+3 Min Platzverweis! Schonlau sieht die Gelb-Rote Karte!

Schiedsrichter Patrick Alt zeigt Sebastian Schonlau die Rote Karte.

90.+2 Min Der HSV wirft jetzt alles nach vorne und drückt noch mal. Gelingt noch der berühmte Lucky Punch für die Hamburger?

90.+1 Min Fünf Minuten werden nachgespielt. Fünf Minuten hat der HSV noch Zeit für den Ausgleich.

90. Min Hannover nimmt noch etwas Zeit von der Uhr und wechselt ebenfalls zweimal. Ezeh und Kunze kriegen noch einen Kurzeinsatz, Rochelt und Nielsen gehen und lassen sich feiern.

88. Min Hefti und Karabec gehen runter, Oliveira und Öztunali sind neu dabei. Noch zwei Minuten zu spielen.

87. Min Es wird gleich noch mal zwei frische HSV-Joker geben. Es ist das letzte Aufbäumen der Hamburger.

85. Min Der HSV ist jetzt in die eigene Abwehr gedrängt. Die Gastgeber machen das clever, halten den Ball in der gegnerischen Hälfte und damit weit vom eigenen Tor weg.

84. Min Noch sechs Minuten. Hannover kann sich gerade wieder ein wenig entlasten, der HSV kommt nicht mehr so richtig vors gegnerische Tor.

82. Min Schonlau fast mit dem Ausgleich! Den fälligen Freistoß flankt Pherai aus dem Halbfeld in den Strafraum, Schonlau köpft mit dem Hinterkopf in Richtung Tor. Die Kugel streichelt über die Latte und landet oben auf dem Tornetz.

81. Min Nächstes Foulspiel, nächste Gelbe Karte. Auch Voglsammer wird verwarnt, dieses Mal für einen Trikotzupfer.

79. Min Im Mittelfeld räumt Rochelt Karabec mit einem ordentlichen Körperkontakt ab. Das gibt ebenfalls Gelb.

78. Min Der HSV wechselt noch einmal, für Königsdörffer ist das Spiel beendet. Dafür kommt Youngster Baldé für die Schlussphase.

78. Min Poreba! Eine Hereingabe von der linken Seite legt Glatzel per Kopf ab, im Rückraum drischt Poreba direkt drauf. Er verzieht einen guten Meter rechts.

77. Min Dreizehn Minuten noch. Zur Erinnerung: Hannover hat in dieser Saison in der 2. Liga noch kein Gegentor kassiert, ist damit die einzige Mannschaft neben Düsseldorf mit der Null hinten. Das soll nun naturgemäß erneut gelingen aus Sicht der 96er.

76. Min Noch ein Tausch bei den Hausherren: Knight kommt für Halstenberg, Verteidiger für Verteidiger.

75. Min Glatzel wäre frei durch auf der rechten Seite, wird aber zurückgepfiffen. Er stand knapp im Abseits. Sonst wäre das eine gute Chance geworden.

74. Min Die Schlussphase wird so langsam eingeläutet. Die Uhr tickt gegen den HSV, der jetzt aber deutlich mehr das Spiel macht. Hannover hat sich in die Defensive zurückgezogen und lauert jetzt fast nur noch auf Konter.

72. Min Auch Hannover wechselt zweifach aus. Lee und Ngankam haben Feierabend, dafür kommen Voglsammer und Tresoldi. Bei beiden Teams sind das übrigens ausschließlich positionsgetreue Wechsel.

71. Min Und auch Reis muss den Platz verlassen, was ihm offenbar nicht so gut gefällt. Er wirkt wütend, als er zur Bank geht und widerwillig abklatscht. Poreba ersetzt ihn.

70. Min Jetzt wechselt der HSV doppelt. Zunächst aber mal geht nur Selke vom Feld, Glatzel kommt wie angekündigt für ihn in die Partie.

HSV-Stürmer Robert Glatzel als Joker in Hannover

69. Min Die Ecke ist ungefährlich und Hannover kann kontern, braucht dabei allerdings zu lange. Halstenberg schlägt letztlich die Flanke ins Toraus.

68. Min Die Hamburger bekommen einen Eckball, doch bevor der ausgeführt werden kann, gibt es erneut intensiven Gesprächsbedarf mit Schiedsrichter Alt. Zieler und Karabec hatten sich ein bisschen geschubst im Fünfmeterraum.

66. Min Beim HSV macht sich Glatzel für eine Einwechslung bereit. Der Torjäger soll natürlich für noch mehr Offensive bei den Gästen sorgen.

65. Min Auf der Gegenseite kann Lee das 2:0 machen! Meffert ist zu weit weg von dem Flügelspieler, der aus spitzem Winkel ins kurze Eck abschließt. Heuer Fernandes pariert den Schuss aber sicher.

63. Min Gut gespielt! Königsdörffer und Muheim setzen sich klasse auf der linken Seite durch, Muheim hat dann das Auge für Karabec. Er legt quer, doch Karabec schießt aus 18 Metern knapp rechts oben am Tor vorbei. Gute Chance!

62. Min Dehm macht’s und will den Ball in den Winkel zirkeln, setzt aber deutlich zu hoch an. Keine Gefahr für Heuer Fernandes.

61. Min Nielsen wird zentral vor dem Strafraum gefoult und bekommt einen Freistoß. Das könnte gefährlich werden.

60. Min Eine Stunde ist gespielt und der HSV macht jetzt mehr Druck als vor der Pause, muss schließlich offensiver werden. Königsdörffers Flanke landet allerdings im Nichts.

58. Min Gelbe Karte für den Torschützen Ngankam, der nach einem Offensivfoul den Ball mitnimmt und eine schnelle Ausführung verhindert. Das ist Zeitspiel und zudem unsportlich. Und wird verwarnt.

57. Min Der HSV will, das ist spürbar. Bislang aber macht Hannover das gut seit dem Führungstor. Die 96er sind auch nach dem Seitenwechsel die etwas bessere Mannschaft.

55. Min Selke muss das 1:1 machen! Wieder gibt es Eckball, wieder tritt sie Muheim, wieder findet er Selke per Kopf. Diesmal steht der HSV-Angreifer am langen Pfosten und steigt hoch zum Kopfball, nickt aus fünf Metern aber hauchzart am Tor vorbei. Das war richtig knapp!

HSV-Stürmer Davie Selke ärgert sich in Hannover über eine vergebene Torchance.

54. Min Selke verlängert eine Ecke von Muheim per Kopf auf den zweiten Pfosten, dort ist aber kein Abnehmer zur Stelle, der die Kugel einschieben könnte.

53. Min Hannover hat übrigens erstmals seit fast 300 Minuten wieder selbst ein Tor erzielt. Nach dem 2:0-Sieg am ersten Spieltag gegen Regensburg gab’s ein 0:0 gegen Preußen Münster und das besagte 0:2 im Pokal in Bielefeld.

52. Min Wieder Ngankam! Eine Flanke vom rechten Flügel von Leopold landet abermals bei Ngankam, dessen Direktabnahme aus der Drehung allerdings knapp rechts am Tor vorbei rauscht.

50. Min Das ist nun mal ein ganz anderer Auftakt in diese zweite Halbzeit. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte geht es jetzt direkt mit einem Knallstart los. Der HSV ist erstmals in dieser Saison in Rückstand.

49. Min Ngankam tritt an und macht es ganz sicher, verwandelt den Elfmeter links unten im Tor. Heuer Fernandes springt in die rechte Ecke und ist ohne Chance.

49. Min Tor für Hannover! Ngankam macht das 1:0!

Jessic Ngankam verwandelt den Foulelfmeter zum 1:0 für Hannover.

48. Min Die Hamburger protestieren gegen die Entscheidung, der VAR checkt die Situation im Hintergrund noch einmal. Die Entscheidung steht aber fest.

47. Min Weil er sich massiv über die Entscheidung beschwert, sieht Selke jetzt auch noch die Gelbe Karte. Die neue Regel besagt, dass nur noch der Kapitän mit dem Schiedsrichter diskutieren darf.

47. Min Elfmeter für Hannover! Ngankam wird nach einem langen Ball von Schonlau im Strafraum zu Fall gebracht und bekommt einen Strafstoß!

46. Min Wieso nicht! Karabec probiert es direkt mal, kommt aus dem Gewühl heraus im Strafraum aber nicht kontrolliert zum Abschluss. Hannover klärt die Szene rechtzeitig.

46. Min Es geht wieder los in Hannover. Beide Teams haben nicht gewechselt.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause in Hannover! Nach einer sehr chancen- und ereignisarmen ersten Halbzeit steht es noch 0:0 zwischen dem HSV und Hannover 96. Wirklich viel ist nicht passiert in den Offensivreihen der beiden Teams, die Partie wird bestimmt von viel Kampf und intensiven Zweikämpfen. Die beste HSV-Chance hatte Miro Muheim (21.) per Freistoß, Hannovers vermeintlicher Treffer von Jannik Rochelt wurde wegen eines Handspiels im Vorfeld vom VAR aberkannt (36.). Im zweiten Durchgang ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, was die Attraktivität dieser Begegnung angeht. In einer Viertelstunde geht’s weiter.

Halbzeit!

45. Min Eine Minute wird nachgespielt, dann ist Halbzeit.

43. Min Noch zwei Minuten bis zur Pause. Es deutet nicht allzu viel auf einen Treffer vor der Pause hin, aber das aberkannte Rochelt-Tor in der 35. Minute fiel schließlich auch aus dem Nichts.

42. Min Königsdörffer setzt sich gut durch im Duell mit Muroya und lässt ihn auf dem linken Flügel stehen. Dann aber legt sich der HSV-Flügelspieler den Ball etwas zu weit vor und läuft mitsamt Spielgerät ins Toraus.

40. Min Fünf Minuten noch auf der Uhr. Hannover ist weiter die leicht bessere Mannschaft, ohne dabei aber vollends zu überzeugen. Mehr und mehr kommt diese Begegnung über den Kampf.

38. Min Für die Aktion gibt’s zweimal Gelb. Einmal für Hefti (für das Foul) und einmal für Dehm (für den Schubser und das Anzetteln der Rangelei).

37. Min Jetzt wird es wild. Vor der HSV-Bank kommt es zu einer Rudelbildung, Hefti kam klar zu spät gegen Rochelt. Daraufhin wird er von Dehm angegangen und geschubst, es wird unübersichtlich. Der Referee schaut sich das in Ruhe an.

35. Min Aus dem Nichts geht 96 vermeintlich in Führung – aber der HSV darf aufatmen. Rochelt wird mit einem langen Ball in der Spitze angespielt und lupft die Kugel aus vollem Lauf spektakulär über den herauseilenden Heuer Fernandes hinweg ins Tor. Während Hannover jubelt, reklamiert der HSV – und das zurecht: Rochelt war bei der Ballannahme mit der Hand an der Kugel, der Videoassistent kassiert den Treffer direkt wieder ein.

35. Min Tor für Hannover! Rochelt trifft zur vermeintlichen 1:0-Führung – doch der Treffer zählt nicht!

Das Schiedsrichter-Gespann um Patrick Alt nahm den Führungstreffer von Hannover (hier Jessic Ngankam) nach Videobeweis zurück.

33. Min Das Bild ist unverändert: Es geht hin und her, vieles spielt sich im Mittelfeld ab, ins letzte Drittel kommen die beiden Offensiv-Abteilungen aber selten. Es ist folgerichtig, dass es noch 0:0 steht.

31. Min Immer wieder steht jetzt auch Schiedsrichter Alt im Mittelpunkt, die Zweikämpfe werden kämpferischer. Bisher bleibt aber alles fair.

30. Min Die Partie ist sehr umkämpft, phasenweise auch sehr intensiv, aber für den neutralen Zuschauer nicht sehr attraktiv. Offensiv ist von beiden Mannschaften noch kaum etwas zu sehen.

28. Min HSV-Coach Baumgart gefällt das überhaupt nicht. Er beschwert sich massiv, zu massiv, so dass auch er die Gelbe Karte sieht.

27. Min Erste Verwarnung in dieser Partie: Schonlau holt sich die Gelbe Karte ab, allerdings war keinem so richtig klar, was passiert ist. Er schubste offenbar Ngankam fernab des Geschehens um.

25. Min Zum ersten Mal ein bisschen Aufregung, weil Heuer Fernandes von Ngankam attackiert und dabei am Fuß getroffen wird. Der Stürmer-Neuzugang von Hannover kam zu spät und zu ungestüm in den Zweikampf. Er kommt aber trotz Hamburger Proteste ohne Verwarnung davon.

24. Min Neumann spielt einen klasse Pass in die Spitze, wo ihn Lee noch erläuft und von der Grundlinie kratzt. Seine Flanke ist scharf, findet allerdings keinen Abnehmer.

23. Min Der HSV wird stärker. Pherai startet ein Solo durchs Zentrum und probiert es mit einem Flachschuss aus 18 Metern, der nicht stramm, aber sehr platziert ist. Der Ball kullert nur knapp rechts am Pfosten vorbei.

21. Min Dann eben über einen Standard! Muheim darf aus etwas mehr als 25 Metern per Freistoß zentral draufhalten, schießt wuchtig aufs Tor – und zwingt 96-Keeper Zieler zur ersten echten Parade des Spiels.

20. Min Vom HSV kommt kaum etwas in den ersten 20 Minuten. 0,0 xGoals, also erwartbare Tore aufgrund der Spielanteile, stehen beim HSV in der Statistik. Nicht ein einziges Mal waren die Hamburger kontrolliert in der Nähe des Hannoveraner Tores.

18. Min Pherai schlägt den Freistoß als Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Selke einläuft, aber einen Schritt zu spät kommt. Der Startelf-Debütant verpasst knapp per Kopf, die Kugel fliegt ins Toraus.

17. Min Rüdes Einsteigen von Christiansen gegen Muheim auf dem linken Flügel. Das gibt ernste Worte von Schiedsrichter Alt und einen Freistoß für den HSV aus dem Halbfeld.

16. Min Während Leopold wieder da ist, lässt sich feststellen: Hannover macht das bis hierhin sehr gut und hat mehr von der Partie, wenn auch ohne Gefahr in der Offensive ausstrahlen zu können. Der HSV sucht noch nach seinem Weg in diese Begegnung.

14. Min Die Partie läuft wieder, Hannover ist erst mal in Unterzahl. Leopold will aber ganz offensichtlich weitermachen.

13. Min Leopold hat sich wieder auf den Rasen gesetzt und hält sich die linke Hüfte. Er wird jetzt intensiv behandelt, es scheint nicht weiterzugehen bei ihm.

12. Min Freistoß für 96, nachdem Leopold gut 30 Meter vor dem Tor von Reis abgeräumt wurde. Die Hannoveraner führen schnell aus, was keine gute Idee war – denn der Ball ist sofort weg und die Chance dahin.

10. Min Hannover kontert über Ngankam, der ganz viel Tempo aufnimmt und Schonlau einfach stehen lässt. Am Strafraum stoppt dieser zur Flanke, die Schonlau – der ihn eingeholt hat – dann allerdings doch noch abblocken kann.

9. Min So langsam kämpft sich der HSV ins Spiel, eine Muheim-Flanke können die Hausherren abblocken. Im Nachsetzen kann Hannover schließlich klären. So richtig Gefahr entsteht noch nicht vor dem Tor von Zieler.

7. Min Beide Teams warten zunächst ab und gehen kein zu frühes Risiko. Hannover hat deutlich häufiger den Ball, der HSV lässt die Gastgeber das Spiel machen.

5. Min Starker Angriff des HSV über die rechte Seite, wo sich Selke gut gegen Dehm durchsetzt. Von der Grundlinie flankt er ins Zentrum, doch die Hereingabe aus der Drehung hat zu viel Drall und landet im Toraus.

HSV-Stürmer Davie Selke stand in Hannover erstmals in der Startelf.

4. Min Wieder nähern sich die 96er an, dieses Mal über einen Einwurf von der linken Seite. Erneut ist es Nielsen in der Mitte, der die Kugel per Kopf nur zaghaft aufs Tor bringen kann. Der Ball landet auf dem Tornetz.

2. Min Pherai gewinnt den Ball im Zentrum und will das Spiel schnell machen, doch Hannover macht die Räume eng. Kein Durchkommen für den Hamburger Offensivmann, sein langer Ball landet bei Keeper Zieler.

1. Min Erster Abschluss der Gastgeber nach 40 Sekunden, Nielsen probiert es aus der Distanz. Der Ball geht aber deutlich drüber.

1. Min Der Ball rollt in Hannover!

Anpfiff!