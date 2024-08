Gerüchte um neues Hull-Angebot: Letztes HSV-Spiel für Meffert in Hannover?

Die Gerüchteküche brodelt und Jonas Meffert schwimmt, um im Bild zu bleiben, derzeit sehr weit oben in der Suppe aus Vermutungen, Ankündigungen und Transfer-Spielchen. Noch hat der englische Zweitligist Hull City kein neues Angebot für den HSV-Mittelfeldspieler abgegeben. Das aber soll sich demnächst ändern, wie aus dem Umfeld des Vereins zu hören ist.

Mit Meffert will der HSV am Freitagabend (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) in Hannover seinen bislang guten Saisonstart ausbauen. Doch die Frage bleibt: Wird Mefferts 100. Zweitligaspiel für den HSV zugleich auch sein letztes?

Nach wie vor halten sich auf der Insel hartnäckig die Gerüchte, Hull – das von Ex-HSV-Trainer Tim Walter trainiert wird – wolle sein Angebot für Meffert in den letzten Tagen der Sommer-Transferperiode (bis 30.8.) verbessern. Bislang steht nur ein Gebot von 300.000 Euro im Raum, das der HSV Anfang August postwendend ablehnte. Ein siebenstelliger Betrag müsste es schon sein, um die Vereinsbosse zum Nachdenken zu bringen.

Kann Ex-HSV-Trainer Walter seinen Klub-Besitzer von Meffert überzeugen?

Kommt am Wochenende Bewegung in die Nummer? Wie die Zeitung „Hull Daily Mail“ berichtet, stößt „Tigers“-Besitzer Acun Ilicali an diesem Freitag zum Team und will dann auch intensiv mit Walter sprechen. Der Türke sei bereit, nach bislang neun Transfers weiter in die Mannschaft zu investieren. Nun liegt es an Walter, ihn davon zu überzeugen, wie dringend er Meffert braucht.

Das Transferfenster schließt am 30. August

Der gebürtige Kölner würde nach wie vor gern wechseln, allein schon aufgrund der vertraglichen Perspektive. Beim HSV besitzt der 29-Jährige einen auslaufenden Kontrakt, der sich bei einer bestimmten Anzahl von Einsätzen um ein Jahr verlängern würde. In England aber könnte der Mittelfeldmann für drei Jahre unterschreiben. Der HSV will Meffert aber unbedingt halten.

Klar ist: Sollte der Ex-Kieler wirklich noch wechseln, wäre der Auftritt in Hannover sein letzter. Denn die nächste Partie (daheim gegen Preußen Münster) steigt erst am 31. August. Einen Tag nach Schließung des Transferfensters.