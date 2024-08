Wechsel-Poker um Meffert: HSV-Trainer Baumgart hat eine klare Meinung dazu!

Macht Hull City in Sachen Jonas Meffert demnächst noch richtig ernst? Nachdem das erste Angebot der Engländer Anfang August von den HSV-Bossen abgelehnt wurde, ist weiterhin nicht klar, ob der Klub von Ex-HSV-Trainer Tim Walter noch eine verbesserte Offerte abgeben wird. Hamburgs Trainer Steffen Baumgart aber sorgt vor – und kämpft wie ein Löwe um den Verbleib seines Mittelfeldspielers.

Fix was los in Mefferts Kopf. Der 29-Jährige würde gern auf die Insel wechseln, wo er dem Vernehmen nach einen Dreijahresvertrag unterschreiben könnte. Doch solange Hull sein Ablöseangebot in Höhe von 300.000 Euro nicht in Richtung Millionengrenze schraubt, wird Mefferts Wunsch ein frommer bleiben. Ginge es nach Baumgart, käme ein Wechsel ohnehin nicht in Frage.

Der Trainer weiß um die Sensibilität des Themas und hat eine klare Meinung. „Ich habe mein Statement klar abgegeben, dass ich ihn gerne hier haben möchte“, ließ der Coach zwei Tage vor dem Nord-Duell in Hannover (Freitag, 18.30 Uhr, live bei Sky) wissen. „Das habe ich nicht nur ihm gesagt, sondern auch den Verantwortlichen. Deswegen gehe ich ganz fest davon aus, dass Jonas in meinen Planungen weiterhin eine große Rolle spielen darf.“

Darum schätzt HSV-Trainer Baumgart Meffert so sehr

Baumgart hält große Stücke auf Meffert. Der Mittelfeldmann sei von außen betrachtet „ein sehr unauffälliger Spieler, der nicht immer die Präsenz hat, die sie erleben, wenn sie als Trainer mit ihm arbeiten“, so der Coach. „Jonas ist ein Spieler, den vermissen sie relativ schnell, wenn er nicht da ist. Wenn sie mit ihm arbeiten, wissen sie, was sie an ihm haben. Und wenn sie diese Worte hören, wissen sie, was ich davon halte, dass er weggeht: gar nix. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass Jonas – auch, wenn er sehr gut mit Tim gearbeitet hat – jetzt weg will.“

Baumgart hofft, dass sein Gespräch mit Meffert Positives bewirkt. „Ich habe mit ihm nicht über die Spekulationen gesprochen, sondern darüber, welche Aufgabe er hat und für wie wichtig ich ihn halte“, sagt Hamburgs Trainer. „Ich fange nicht an, über jede Geschichte mit den Spielern zu reden, sondern er weiß – und davon bin ich, auch durch die Gespräche, überzeugt – was er für einen Stellenwert für mich hat. Den hat er sich in sehr kurzer Zeit erarbeitet.“

Meffert ist seit 2021 Stammspieler des HSV

Meffert, der im Sommer 2021 gemeinsam mit Walter zum HSV wechselte, ist auch in seinem vierten HSV-Jahr klarer Stammspieler. Dennoch würde er dem Lockruf seines früheren Trainers gern folgen. Voraussetzung wäre allerdings ein neues Angebot des in der Championship (zweite Liga) spielenden englischen Vereins, der nur mäßig mit zwei Unentschieden und dem Aus im Carabao Cup in die Saison startete.

Trotz aller Überzeugungsversuche weiß Baumgart allerdings um die Tücken der Transferperioden: „Wir sind im Fußball und haben jetzt noch bis zum 30.8. immer wieder die gleichen Spekulationen. Aus jetziger Sicht habe ich aber nicht das Gefühl, dass da was verändert wird.“

Der HSV will Ende August keinen Leistungsträger mehr abgeben

Dazu kommt: HSV-intern gibt es die klare Marschroute, Leistungsträger nicht mehr wenige Tage vor Ende der Wechselfrist ziehen zu lassen, da es dann schwer werden würde, noch gleichwertigen Ersatz zu bekommen. Somit müsste Hull wohl bis Ende dieser Woche reagieren.

Gut für den HSV: Wenngleich Meffert gern zu Walter wechseln würde, gilt er als charakterstark. Niemand im Volkspark vermutet, dass sich der verlässliche Profi hängen lassen würde, sollte der Wechsel nicht zustande kommen.