Leihe beendet: So geht es für Keeper Johansson beim HSV weiter

Marko Johansson wird seinen HSV-Kollegen am Donnerstag so nah sein wie schon lange nicht mehr – an verschiedenen Orten trainieren werden sie aber trotzdem. Während Tim Walter seine Profis im südwest-spanischen Sotogrande erstmals auf den Platz bittet, macht sich der Keeper im 60 Kilometer vom Trainingscamp entfernten Marbella weiter fit für die Rückrunde. Die aber wird Johansson nicht mit dem HSV bestreiten, obwohl er seit Montag faktisch zurück ist. Vorerst.

Schon seit Mitte November ist die Saison in der schwedischen Allsvenskan beendet, offiziell dauerte die Leihe des 25-Jährigen zu Halmstads BK aber bis Jahresende. Mit dem Klub aus seinem Heimatland feierte Johansson den Klassenerhalt und sammelte als Stammtorwart die erhoffte Spielpraxis.

HSV-Keeper Marko Johansson trainiert privat in Marbella

Weil die neue Saison in Schwedens erster Liga aber erst im Frühjahr wieder beginnt, ein dortiger Verbleib daher keine Option darstellt und er trotz Vertrags bis 2025 perspektivlos ist beim HSV, befindet er sich wieder auf Vereinssuche.

Eine Rückkehr Johanssons nach Deutschland, wo er in der Vorsaison an den VfL Bochum ausgeliehen war (null Pflichtspiele), ist möglich – sein Management aber hat nach MOPO-Informationen den gesamten europäischen Markt im Blick. Solange sich nichts Konkretes ergibt, muss der Torwart privat trainieren.

Das könnte Sie auch interessieren: „So darf es nicht weitergehen!“ Was sich die HSV-Fans jetzt wünschen

Und aktuell tut Johansson das eben in Marbella, wo er sich einen Platz gemietet hat und insgesamt drei Wochen lang mit dem ehemaligen Bundesliga-Keeper Gerhard Tremmel (u.a. Energie Cottbus, SpVgg Unterhaching, Hannover 96 und Werder Bremen) vorbereitet – auf ein Comeback, das er jedoch nicht im Volkspark feiern wird.