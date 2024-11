Kurz nach HSV-Aus: Baumgart taucht am anderen Ende der Welt auf

Wird Steffen Baumgart eine seiner Wahl-Heimaten alsbald endgültig verlassen? im Anschluss an sein Aus als HSV-Trainer deutete sich kurzfristig nicht an, dass er langfristig aus Hamburg fliehen würde. Wenige Tage nach der Entlassung im Volkspark zeigte sich Baumgart mit seiner Familie aber erst mal vom anderen Ende der Welt. Statt mit dem HSV dieses Wochenende nach Karlsruhe ging es für den 52-Jährigen nach Down Under.

Baumgart kann schon wieder lachen. Das ist in dem Video zu sehen, das seine Tochter Emilia am Samstagmittag deutscher Zeut auf Instagram veröffentlichte – und das auf dem Account des Fußballlehrers in der Story repostet wurde. „Look who came the long way to Australia“, schreibt Emilia Baumgart, die den Social-Media-Auftritt ihres Vaters pflegt, zu der Aufnahme, die den Ex-HSV-Coach gemeinsam mit seiner Frau Katja an einem Steinstrand zeigt. Zu Deutsch: „Schaut mal, wer den langen Weg nach Australien auf sich genommen hat.“

Ex-HSV-Trainer Baumgart im Urlaub und „voller Energie“

Baumgart nutzt die freigewordene Zeit also für seine Familie. „Ich werde jetzt nicht zusammenbrechen, es muss auch keiner Mitleid mit mir haben“, hatte er unter der Woche zur „Sport Bild“ gesagt. Das Ende beim HSV, seinem Herzensverein, nach nur rund neun Monaten enttäuscht den Übungsleiter selbstredend.

Das 2:2 gegen Schalke war sein letzter Auftritt im Volkspark: Seit letzten Sonntag ist Steffen Baumgart nicht mehr Trainer des HSV. WITTERS Das 2:2 gegen Schalke war sein letzter Auftritt im Volkspark: Seit letzten Sonntag ist Steffen Baumgart nicht mehr Trainer des HSV.

Aber Baumgart konnte die Trennung nachvollziehen, gab sich unmittelbar nach der Entscheidung von HSV-Boss Stefan Kuntz selbstkritisch. Denn er weiß: In seiner kurzen Trainer-Ära in Hamburg – und gerade am Ende – lief zu vieles nicht so wie erhofft.

Die Vorweihnachtszeit will er nun nutzen, um runterzukommen. „Ich bin voller Energie!“, stellte Baumgart mit Blick auf ein baldiges Comeback auf einem Trainerstuhl klar. Dass er sich nicht lange von einer Freistellung erholen muss, zeigte sich schon um den letzten Jahreswechsel herum. Da wurde er im Dezember 2023 beim 1. FC Köln entlassen – und heuerte schon Mitte Februar beim HSV an. Trotzdem: Etwas Abstand gewinnen gehört derzeit dazu.

Das genaue Urlaubsdomizil beziehungsweise der Ort, in dem Baumgart und seine Katja mindestens eines ihrer drei Kinder (zwei Töchter, ein Sohn) besuchen, ist nicht bekannt. Baumgart präsentiert sich am Strand entspannt mit Kurzarm-Hemd, Umhängetasche und Sonnenbrille. Im Hintergrund brechen die Wellen des Meers. Der an diesem Sonntag beginnende Dezember bedeutet in Hamburg und Karlsruhe Eiseskälte – in Australien aber bricht die Sommerzeit an.